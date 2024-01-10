Недавно Минобразования обнародовало проект Порядка приема на обучение в вузе в 2024 году. Документ содержит информацию об особенностях поступления, сроках и этапах проведения вступительной кампании для будущих поступающих на бакалавриат и в магистратуру.

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Как пройдет вступительная кампания 2024 года

Обязательными предметами на НМТ-2024 будут:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Один предмет поступающий будет выбирать из перечня следующих предметов:

украинская литература;

география;

биология;

физика;

химия;

английский, немецкий, французский, испанский язык.

Поступающие на художественные и спортивные специальности должны не только пройти творческий конкурс, но и сдавать НМТ.

В 2024 году при поступлении также можно подать результаты НМТ 2022 или 2023, ВНО 2021 года или матурального экзамена.

Все поступающие в этом году примут участие в конкурсном отборе с использованием одинакового расчета конкурсного балла.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Сколько баллов нужно набрать для поступления

Для того чтобы принять участие в конкурсном отборе на бюджетные места, нужно набрать не менее 130 конкурсных баллов (для детей погибших Героев это условие не будет применяться).

Конкурсный балл для поступления не может быть менее 150 баллов для поступления на следующие специальности:

Право;

Публичное управление и администрирование;

Международные отношения;

Фармация; промышленная фармация;

Стоматология;

Медицина;

Педиатрия.

Для расчета конкурсного балла абитуриентов будут использовать весовые коэффициенты предметов НМТ. Их сохранят с 2023 года.

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Будут ли применять коэффициенты и льготы

Во вступительной кампании 2024 года не планируют использовать средние баллы ранее полученных документов по образованию и сельскому коэффициенту. Но будут использовать региональный и отраслевой коэффициенты.

В 2024 году также сохранят льготы и льготные категории, в частности, для жителей ТОТ.

Что важно! В этом году отменили вступление без результатов НМТ на контракт на специальности, имеющие особую государственную поддержку.

Также в 2024 году отменили вступление без ЕВИ и ЕФОВ в магистратуру по тому же источнику финансирования на ту же специальность в вуз, который закончил выпускник бакалавриата в текущем году, проживающий на ВТО.

Общественное обсуждение документа продлится до 31 января. Замечания и предложения можно отправлять по электронному адресу andrii.okhrimovskyi@mon.gov.ua.