Хоч чимало звинувачень "прилітає" дітям стосовно того, що вони мало читають, але вони зобов’язані проходити твори шкільного курсу літератури. І мають свою думку стосовно того цікаві вони, чи ні. Які твори обрали учні одного з ліцеїв, пише 24 Канал, посилаючись на тікток вчительки Аліни Мець.
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Які твори найкращі зі шкільної програми
Вчителька зарубіжної літератури Аліна Мець запропонувала школярам ліцею, у якому працює, визначити, які твори на їх думку, цікаві, а які ні. Для цього запропонувала анкету з двох запитань: "Книга, яка найбільше сподобалася" та "Книга, яка найменше сподобалася".
В опитуванні взяли участь учні 5 – 11 класів. Учні 5-х класів обирали твори за рік, учні 11-х класів – з усієї програми.
Ось, що демонструє дитячий вибір. Найцікавішими книгами стали:
- "Портрет Доріана Грея" Оскар Уайльд
- "Маленький принц" Антуан де Сент-Екзюпері
- "Хлопчик у смугастій піжамі" Джен Бойн
А у трійку найнудніших книг учні зарахували:
- "Лобо" Ернест Сетон-Томпсон
- "Дон Кіхот" Мігель де Сервантес
- "Айвенго" Вальтер Скотт
Які книги обрали школярі: дивіться відео
Цікаво, чи обрали б дорослі саме ці книги до списку найцікавіших та найнудніших? Та й узагалі, чи пам'ятають ці твори зі школи?