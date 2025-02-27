Хоч чимало звинувачень "прилітає" дітям стосовно того, що вони мало читають, але вони зобов’язані проходити твори шкільного курсу літератури. І мають свою думку стосовно того цікаві вони, чи ні. Які твори обрали учні одного з ліцеїв, пише 24 Канал, посилаючись на тікток вчительки Аліни Мець.

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Які твори найкращі зі шкільної програми

Вчителька зарубіжної літератури Аліна Мець запропонувала школярам ліцею, у якому працює, визначити, які твори на їх думку, цікаві, а які ні. Для цього запропонувала анкету з двох запитань: "Книга, яка найбільше сподобалася" та "Книга, яка найменше сподобалася".

В опитуванні взяли участь учні 5 – 11 класів. Учні 5-х класів обирали твори за рік, учні 11-х класів – з усієї програми.

Ось, що демонструє дитячий вибір. Найцікавішими книгами стали:

"Портрет Доріана Грея" Оскар Уайльд

"Маленький принц" Антуан де Сент-Екзюпері

"Хлопчик у смугастій піжамі" Джен Бойн

А у трійку найнудніших книг учні зарахували:

"Лобо" Ернест Сетон-Томпсон

"Дон Кіхот" Мігель де Сервантес

"Айвенго" Вальтер Скотт

Які книги обрали школярі: дивіться відео

Цікаво, чи обрали б дорослі саме ці книги до списку найцікавіших та найнудніших? Та й узагалі, чи пам'ятають ці твори зі школи?