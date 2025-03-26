Про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров, зазначає 24 Канал. Він також анонсував будівництво і модернізацію до 2026 року ще понад 1,5 тисячі освітніх просторів.
Дивіться також Можливості для учителів, учнів і батьків: як МОН цифровізовує освіту в Україні
Скільки освітніх просторів оновили в Україні
Посадовець зазначив, що у багатьох українців державні школи, профтехи та університети асоціюються зі старими радянськими будівлями із червоною підлогою, зеленими стінами, старими лампами, відсутністю сучасної техніки та якісних укриттів.
Людину формує простір, у якому вона перебуває, тому щойно почали працювати з оновленою командою МОН, одразу взялися за оновлення освітньої інфраструктури. За два роки ми оновили 1 000+ просторів, це наймасштабніші інфраструктурні зміни в системі освіти за весь час,
– повідомив віцепрем'єр.
У цифрах це:
- 200 підземних шкіл-укриттів, які забезпечують безперервне навчання під час повітряних тривог.
- 200 сучасних майстерень у профтехах. Учні набувають практичного досвіду, який робить їх конкурентоспроможними на ринку праці.
- 100+ інноваційних лабораторій – це простір для експериментів, наукових досліджень та роботи з новітніми технологіями.
- 210 оновлених шкільних харчоблоків.
- 963 осередки "Захисту України", де формують навички, які допоможуть захищати себе та свою країну.
Федоров при цьому наголосив: заклад освіти повинен бути сучасним, з новою технікою, яка відповідає викликам часу, і безпечним укриттям.
До 2026 року збудуємо та модернізуємо понад 1 500 освітніх просторів. Це не просто ремонт, а системна трансформація освіти, яка забезпечить доступ до якісного й безпечного навчання,
– повідомив посадовець.
Раніше ми інформували, що міністр Лісовий назвав пріоритетні напрями в українській освіті.