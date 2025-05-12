МОН планирует внедрить программу гарантированного рабочего места. Кого она затронет, рассказал Михаил Винницкий в интервью ZN.UA, пишет 24 Канал.

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Кто должен отработать обучение на бюджете

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что Минобразования планирует внедрить программу гарантированного рабочего места. Она предусматривает гарантированное трудоустройство и обязательную работу в течение определенного периода для специалистов, которые учились за государственный счет.

То есть они обязаны отработать свое обучение в течение определенного периода по специальности, которую получили.

Речь идет о том, что государственный заказ должен действительно стать заказом государства. Это означает: если государство оплачивает сто процентов стоимости обучения какого-то специалиста, то этот специалист имеет определенные обязанности перед ним,

– отмечает Винницкий.

Эта программа будет касаться только тех выпускников, которые учились на местах государственного заказа. Молодые специалисты должны будут принять участие в конкурсе на первое рабочее место, который будет организовывать Государственная служба занятости с привлечением работодателей.

Студентов, которые учились по грантам или на контрактной форме обучения, это нововведение не коснется.

Среди специальностей, которые затронет отработка, в первую очередь – медики, учителя и представители некоторых других профессий, которые нужны для госсектора.