МОН планує впровадити програму гарантованого робочого місця. Кого вона зачепить, розповів Михайло Винницький в інтерв'ю ZN.UA, пише 24 Канал.

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Хто має відпрацювати навчання на бюджеті

Заступника міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів, що Міносвіти планує впровадити програму гарантованого робочого місця. Вона передбачає гарантоване працевлаштування та обов'язкову роботу протягом певного періоду для фахівців, які навчалися за державний кошт.

Тобто вони зобов'язані відпрацювати своє навчання протягом певного періоду за спеціальністю, яку отримали.

Йдеться про те, що державне замовлення має справді стати замовленням держави. Це означає: якщо держава оплачує сто відсотків вартості навчання якогось фахівця, то цей фахівець має певні обов’язки перед нею,

– наголошує Винницький.

Ця програма стосуватиметься лише тих випускників, які навчалися на місцях державного замовлення. Молоді фахівці повинні будуть взяти участь у конкурсі на перше робоче місце, який організовуватиме Державна служба зайнятості із залученням роботодавців.

Студентів, які навчалися за грантами чи на контрактній формі навчання, це нововведення не торкнеться.

Серед спеціальностей, які зачепить відпрацювання, в першу чергу – медики, учителі та представники деяких інших професій, які потрібні для держсектору.