Про це заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький ZN.UA, зазначає 24 Канал. Саме ця професія буде серед тих, для здобуття якої у вишах збільшать держзамовлення.

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На які спеціальності збільшать кількість бюджетних місць

Посадовець розповів, які обсяги державного замовлення обговорюють в МОН та Мінекономіки. Зауважимо, що Проєкт постанови про обсяги держзамовлення ще не подали на розгляд уряду. Кількість бюджетних місць, до слова, залежить від державного замовлення на підготовку фахівців із кожної спеціальності.

Винницький наголосив, що найбільше у фокусі уваги держзамовлення – все, що стосується людського капіталу та інфраструктурної відбудови України.

Людський капітал – це про медицину, психологію, терапію, реабілітацію. Ці спеціальності важливі для наших ветеранів, а відповідних фахівців, на жаль, у країні недостатньо. До людського капіталу можна додати також фокус на освіті, який є в державному замовленні, адже тут ідеться про інвестиції в майбутніх вчителів,

– зауважив він.

І додав, що значне держзамовлення на підготовку фахівців буде також на спеціальності, що пов’язані з інфраструктурою та відбудовою України. Зокрема, такі:

транспортні технології;

будівництво;

архітектура та інженерні спеціальності.

Заступник очільника МОН зауважив, що природничі науки теж є у фокусі держзамовлення, та додав, що Україні потрібні математики, хіміки та фізики.

Раніше ми інформували, що у 2025 році вартість навчання на контракті у вишах України зросте.