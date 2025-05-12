Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий ZN.UA, отмечает 24 Канал. Он назвал это проблемой.

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Какие правила поступления будут действовать для льготников

Винницкий отметил: Министерство образования и науки Украины очень надеется на то, что Верховная Рада как можно скорее примет проект закона №10399, подготовленный ко второму чтению. Документ предусматривает введение так называемых специальных грантов для льготных категорий абитуриентов.

Через механизм этих специальных грантов льготники выводятся из конкурса на места государственного заказа. То есть, если лицо имеет льготы при поступлении и не прошло на места госзаказа и не смогло получить государственный грант первой или второй степени по результатам НМТ, для него включается специальный механизм финансирования,

– пояснил чиновник.

И добавил, что такой абитуриент будет учиться на контракте, однако за него будет платить государство через специальный грант.

Это средства, которые не распределяются в рамках конкурса на высшее образование, а, следовательно, льготники не забирают место у другого лица, которая поступила по конкурсу,

– говорит заместитель министра.

Винницкий также сообщил, что подготовка этой новации состоится уже во время нынешней вступительной кампании. И отметил, что МОН совместно с Министерством по делам ветеранов запускают первую программу, где стоимость обучения ветеранам, их детям, а также детям участников боевых действий, которые не смогли пройти вступительного конкурса на места госзаказа, будут оплачивать из специальных грантов.