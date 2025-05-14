Когда я учился в старшей школе, в Украине уже несколько лет длилась война, которую тогда именовали разными аббревиатурами. И, казалось бы, на предмете "Защита отечества" мы, как будущие призывники, защитники своей страны, должны научиться тому, что нам поможет в этом.

Зато за 2 года мы "поиграли" с одеванием противогаза на скорость и один раз несколько минут подержали в руках автомат.

Возможно, раньше у большинства из нас были иллюзии, что умение оказывать домедицинскую помощь, ориентироваться на местности, знать основы военной тактики и, наконец, пользоваться оружием никогда не пригодится. Однако теперь все убедились – мы должны знать, как себя защитить. И должны учиться этому делу еще в школе.

Сейчас Министерство образования и науки Украины пытается осуществить реформирование дисциплины в школах. Сегодня мы расскажем об изменениях этого предмета на примере Львова – здесь они произошли еще до правительственной реформы по инициативе самой местной власти.

Как происходит патриотическое воспитание школьников во Львове, как удалось реформировать преподавание "Защиты Украины" и как этот опыт могут использовать другие общины – читайте в материале 24 Канала.

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Почему Львов начал реформировать "Защиту Украины"

Когда началась полномасштабная российско-украинская война, стало очевидным то, чего в Украине не замечали годами – слишком мало граждан действительно умеют правильно обращаться с оружием или оказывать первую помощь при ранении. И действительно, "Защита отечества" в школах была чаще "халявой", чем содержательным предметом. То же можно сказать в основном и об обучении на военных кафедрах студентов дневного обучения в университетах.

Так, мы устояли. Однако наличие таких знаний могло бы изменить многие вещи. Что говорить о 2022 году, если в сентябре 2024 года после террористического удара по Полтаве многие раненые умерли из-за потери крови, потому что им вовремя не оказали необходимую помощь – не хватало турникетов и людей, которые умеют ими пользоваться.

И не стоит тешить себя иллюзиями – даже когда закончится горячая фаза войны – Россия как угроза для нашего государства, к сожалению, не исчезнет. Вероятность обратного слишком низкая.

Поэтому еще в 2022 году городской совет Львова начал работать над реформой дисциплины "Защита Украины".

Мы живем на территории, которую всегда могут пытаться захватить. Россия была и будет нашим врагом следующие годы, если не века. И выжить мы можем только при условии, что будем достаточно сильными, чтобы быть готовыми оборонять нашу страну. И эти навыки нужно давать детям еще со школы. Поэтому у нас во Львове с начала большой войны начался процесс переформатирования патриотического воспитания – сегодня имеем 14 соответствующих центров,

– рассказывает городской голова Львова Андрей Садовый.



Андрей Садовый / Фото ЛГС

В 2022 году процесс запустили. По словам директора департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрея Закалюка, концепцию нужно было сделать с нуля. Места патриотического воспитания назвали центрами, прописали положения их деятельности и начали вести диалог с директорами львовских школ по размещению центров и их организации.

В то же время мэр Львова говорит, что сначала педагоги не понимали, что задумал городской совет.

Когда мы общались с педагогами в начале вторжения, они не до конца понимали, какую цель мы преследуем. Когда же оно все заработало и дети с удовольствием идут на занятия в центры патриотического воспитания – все понимают, что мы были правы,

– говорит Андрей Садовый.

В 2023 году в городе появился первый центр национально-патриотического воспитания. В мае этого года заработает уже 15-ый. Обошлись они городскому бюджету в около 30 миллионов гривен.

Как создать центр военно-патриотического воспитания

Директор департамента образования и культуры Андрей Закалюк говорит, что самым трудным было решиться на такое изменение, ведь реформа предмета "Защита Украины" предусматривает полное изменение устоявшихся вещей.

Представьте – вы ходите себе в школу на этот предмет раз в неделю, вас учит трудовик и фактически вы ничего не делаете. А тут вам надо идти в другую школу на целый день. Да, раз в месяц, но на весь день,

– говорит Закалюк.



Андрей Закалюк / Фото с фейсбук-страницы чиновника

Конечно, создавать в каждой школе центры патриотического воспитания – дорого и нерентабельно. Поэтому в городском совете приняли решение создавать по 1 центру на несколько школ. Таким образом центры появились на базе 14-ти львовских школ. Но учатся все.

В школах, при которых открыты центры, изменили уставы. Руководитель центра патриотического воспитания занимает должность заместителя директора школы.

Для того, чтобы обеспечить достойную оплату труда работникам таких центров, отведенные часы на "Защиту Украины" собрали из всех школ, на которые работает центр.

Кроме того, нужно было найти нужные помещения, сделать там ремонт, приобрести все необходимое обеспечение для обучения. А все это вопрос финансов. Во Львове это финансируется из городского бюджета.

Как проходят занятия у школьников

В центрах патриотического воспитания ученики 10 – 11 классов (а также 7 – 9 по желанию) изучают такие модули:

тактическая медицина;

психология;

военная тактика;

огневая подготовка;

Занятия проходят таким образом, что один ученик посещает их раз в месяц, однако приходит не на 1 урок, а проводит в центре патриотического воспитания весь день – там у него проходят занятия по всем модулям.

То есть каждый ученик посещает занятия по "Защите Украины" 9 раз в течение учебного года. Обязательным является посещение для старшей школы – 10 и 11 классов. Ученики с 7 по 9 класс могут присоединиться к кружкам на добровольной основе.



Занятия в одном из центров патриотического воспитания / Фото ЛГС

Кроме того, постоянно проходят трехдневные тренировки в Карпатах. Участие в них бесплатное и происходит исключительно по желанию самих школьников.

Кто работает в центрах

Почти в каждом из центров работает 10 человек, среди которых – руководитель центра, инструкторы, ассистенты и практический психолог.

Большинство работников – люди с боевым опытом. Однако, конечно, не все.

Есть люди с боевым опытом, ветераны. Но, например, есть медики, которые преподают тактическую медицину. Не все они принимали участие в боевых действиях, как и те же психологи,

– объясняет Андрей Закалюк.



Военному делу детей учат ветераны / Фото ЛГС

Конечно, педагогическое образование не в перечне требований к ветеранам, которые хотят работать в центрах, однако они проходят педагогические курсы, чтобы лучше работать с детьми.

Хотя Андрей Закалюк признается – желающих среди ветеранов хватает, однако не слишком много, потому что все же не много людей хотят работать в школах, потому что это большая ответственность и не самая большая зарплата. Даже несмотря на то, что во Львове она самая высокая в Украине.

Как выглядят центры военно-патриотического воспитания

Мы посетили Центр патриотического воспитания имени Героя Украины Олега Бабия в школе №49. Здесь "Защиту Украины" изучают около 1 000 детей.

Консультант Центра профессионального развития педагогических работников Павел Божко отмечает, что в целом 14 учебных центров работают над обучением около 13 тысяч детей из коммунальных учебных заведений. Однако также приобщаются и ученики из частных школ.

За каждое направление обучения здесь отвечает опытный специалист, а занятия проходят в несколько интерактивной форме. В центре говорят, что обычно ученики мало конспектируют, а больше отрабатывают на практике.



Центр патриотического воспитания имени Олега Бабия / Фото 24 Канала

По словам Божко, имеющаяся система не идеальна, однако пока является лучшей для эффективного обучения.

Мы искали различные системы. Первым преимуществом такой является то, что в одном месте мы можем собрать много имущества и инструкторов, у которых ежедневно будут занятия. Мы можем обеспечить их работой и достойной оплатой труда. Если мы говорим о расписании для детей, то один день в месяц – это немного мало, но пока это единственная система, которую мы можем использовать,

– говорит Божко.

Ученики, которые приходят на занятия в центр, имеют 8 уроков, которые включают занятия по всем модулям. В центре есть тактическое поле, где занимаются стрельбами, есть аудитория, где можно поупражняться на дронах. Также есть кабинеты, где проходят учения по тактической медицине и военной тактике.

В принципе, вся работа центра достаточно сильно отличается от школы. Здесь очень редко пишут какие-то конспекты. 90% занятий – это практика, где действительно школьники отрабатывают какие-то определенные практические элементы, в большинстве для закрепления на мышечную память,

– говорит Божко.

Руководитель центра Олег Кристиняк говорит, что к ним учиться приходят дети разного возраста на добровольной основе. Самый молодой пилот БПЛА сейчас во втором классе. И вообще дети в младшей школе на дронах летают лучше, чем старшеклассники. Из имеющихся в школе – как FPV, так и DJI Mavic.



А есть и такие экземпляры / Фото 24 Канала

Также есть немало оружия – страйкбольные ружья, муляж автомата нового образца, учебные гранаты. Есть каски, бронежилеты и комбинезоны. Также – турникеты и другие необходимые вещи для оказания первой помощи.

Как выглядит центр патриотического воспитания во Львове / Фото 24 Канала

Однако что важно – патриотическое воспитание открывает детям истину – нужно знать как историю, так и математику, и географию и другие предметы в школе.

Имеем сотрудничество с Силами беспилотных систем, у нас уже было два занятия, где бойцы с опытом рассказывали, что дроны – это не так просто и нужно знать математику, географию. Дети иногда думают, что математика не нужна, потому что мы умеем считать, история не надо, потому что мы не живем прошлым. Поэтому мы сейчас пытаемся это перекроить,

– говорит Олег Кристиняк.

Руководитель центра отмечает, что недавно состоялся опрос среди учащихся о работе центра. И в основном они видят только один недостаток – занятия происходят редко. И пока опций увеличить частоту занятий нет.

При этом, как заметят и Павел Божко, и Олег Кристиняк, в обучении программа одна для всех, то есть распределений занятий или нагрузок по полу нет. И вообще Божко подчеркивает, что девушки стреляют гораздо точнее парней. А вот Кристиняк не скрывает своего восхищения – девушки с длинными ногтями порой разбирают и собирают автомат быстрее, чем он – опытный военнослужащий.

Кроме обучения в центре, ученики на добровольной основе могут также принять участие в трехдневных учениях в Карпатах. Около 100 детей на 3 дня отправляются в лагерь в горы, чтобы отрабатывать навыки, которыми овладели в центре. Обычно на такие поездки желающих хватает. И даже наше общение с Павлом Божко было ограниченным во времени, потому что он должен был готовиться к выезду через несколько часов после нашей встречи.

В чем трудности реформирования

Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что самой большой сложностью является то, что для полной реформы во всеукраинском масштабе каждая община должна понять, зачем нужны эти изменения. Ведь полное изменение предмета, который в нормативной программе только раз в неделю, выглядит как нечто бесполезное.

Вместо одного учителя "Защиты Украины" нужно иметь несколько специалистов по разным направлениям, потому что один и тот же человек не может научить тактической подготовке, тактмеду, управлению дронами, психологии и тому подобном.



Занятия по "Защите Украины" в одном из центров / Фото ЛГС

То есть нужно искать пути для изменений, нужно потратить средства на материальное обеспечение и нужно вкладывать в патриотическое воспитание немало усилий.

Я считаю, что если мы хотим выжить как государство – мы должны это сделать. Поэтому мне важно, чтобы сейчас на это обращали больше внимания – можно приехать к нам, посмотреть и сделать даже лучше, чем мы. Нам не надо, чтобы нас хвалили – надо, чтобы что-то изменилось,

– отмечает Андрей Садовый.

В то же время директор департамента образования и культуры ЛГС Андрей Закалюк отмечает, что изменения, которые Львову еще предстоит внедрить в подходе к предмету "Защита Украины", касаются прежде всего идеологической составляющей. Потому что дети учатся многим практическим навыкам, однако не всегда понимают идеологическую подоплеку. Поэтому в планах есть замысел относительно того, чтобы устроить в центры также капелланов.

О чем говорят и в мэрии, и в центре патриотического воспитания – нужно увеличивать часы физического воспитания в школах. Пока что во Львове лишь изменили подход к нему – вместо урока 45 минут происходят полуторачасовые занятия.

То есть такая реформа требует существенных изменений в самом подходе. Министерство образования пытается внедрить модель, которую создали во Львове на всеукраинском уровне, однако это сложно. Пока сами общины не будут понимать важности военно-патриотического воспитания – реформа на уровне государства фактически невозможна. Во время войны Украине сложно будет обеспечить открытие сотен или даже тысяч центров с полным обеспечением всеми необходимыми средствами для обучения. Поэтому чтобы реформа действительно была успешной – местные органы власти должны быть заинтересованы в изменениях.