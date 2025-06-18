Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення заступниці керівника Офісу Президента Ірина Верещук. Вона наголосила: коли ветеран навчає дітей – країна має майбутнє.
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Що викладатимуть ветерани
Посадовиця повідомила, що ветерани навчатимуть учнів основ військової справи, тактичної медицини, цивільного захисту та безпеки.
Їхній бойовий досвід – це не лише практика, а й потужний чинник патріотичного виховання,
– зазначила Верещук.
За її словами, це рішення поєднує реінтеграцію захисників і довгострокове зміцнення національної стійкості.
Нагадаємо, що з 1 вересня предмет "Захист України" у школах нашої держави викладатимуть по-новому. На уроках буде більше практики та менше теорії. У 10 класі будуть такі теми як основи національної безпеки, військове управління та планування, стрілецька підготовка, озброєння та військова техніка, домедична допомога.
В 11 класі учнів знайомитимуть з військовими технологіями та їхнім розвитком, основами OSINT, контрпропаганди, пропаганди, інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, як їх розпізнавати та як їм протидіяти.
- Ми також детально розповідали про те, як відбувається патріотичне виховання школярів у Львові, як вдалося реформувати викладання "Захисту України" і як цей досвід можуть використати інші громади. До слова, перший центр національно-патріотичного виховання у місті з'явився у 2023 році. У травні цього року запрацює уже 15-й.