Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Электронные петиции. Ранее родители и учителя раскритиковали новую схему оценивания знаний учащихся.
К теме МОН подробно разъяснило критерии оценивания в 5 – 9 классах НУШ
Учителя против нового подхода к оцениванию НУШ
Автор петиции мотивирует предложение об отмене рекомендаций тем, что они "совсем не способствуют улучшению качества образовательного процесса, а только создают дополнительную бюрократическую нагрузку для учителей".
Также в тексте есть предложение по пересмотру подхода к оценке результатов обучения в общем среднем образовании и наработки простых и эффективных методов оценки.
В течение десяти рабочих дней петицию должно рассмотреть правительство и обнародовать ответ.
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Что известно о новой схеме оценивания
- Министерство образования и науки Украины разработало и в начале августа 2024 года согласовало новые рекомендации и критерии оценивания, которые учитывают специфику обучения в Новой украинской школе. При этом в ведомстве подробно рассказали, как будет работать обновленная система оценивания.
- Новая схема оценивания предусматривает четыре уровня оценивания предмета, каждый из которых состоит из 3 баллов (в итоге должна быть оценка по 12-балльной шкале).
- Образовательный эксперт, соучредитель ОО "Смарт Образование" Иванна Коберник заявила, что система оценивания качества образования в Украине – самая большая сейчас проблема после безопасности. Во многих школах не существует четкой и понятной родителям внутренней системы оценки.
- Украинцы заявляли, что новая схема только добавляет работы педагогам и непонятна родителям.