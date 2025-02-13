Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Электронные петиции. Ранее родители и учителя раскритиковали новую схему оценивания знаний учащихся.

К теме МОН подробно разъяснило критерии оценивания в 5 – 9 классах НУШ

Учителя против нового подхода к оцениванию НУШ

Автор петиции мотивирует предложение об отмене рекомендаций тем, что они "совсем не способствуют улучшению качества образовательного процесса, а только создают дополнительную бюрократическую нагрузку для учителей".

Также в тексте есть предложение по пересмотру подхода к оценке результатов обучения в общем среднем образовании и наработки простых и эффективных методов оценки.

В течение десяти рабочих дней петицию должно рассмотреть правительство и обнародовать ответ.

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Что известно о новой схеме оценивания