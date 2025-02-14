Відповідну електронну петицію зареєстрували на сайті уряду. Про це інформує 24 Канал.
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Вчителі просять значно підвищити їм зарплату
Авторка петиції пояснює, чому треба втілити у життя відповідний крок. Зокрема, зазначає, що середня заробітна плата вчителя в Україні значно нижча, ніж у багатьох країнах Європи.
Адже педагоги у Польщі в середньому заробляють близько 1200 – 1500 доларів, у Чехії – від 1400 доларів, у Німеччині – 4000 – 5000 доларів. Натомість в Україні середня зарплата вчителя становить лише 300 – 400 доларів.
За даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата по країні перевищує 15,000 гривень (2023 рік), тоді як у багатьох вчителів оклад значно нижчий,
– зауважує автор петиції.
Також педагоги наголошують, що не сприяє вчителюванню професійне перевантаження.
Більшість вчителів працює понаднормово, займається підготовкою уроків, перевіркою робіт, консультаціями учнів і спілкуванням із батьками,
– вказано у тексті.
Відсутність належної компенсації також демотивує педагогів і знижує якість освіти, переконують вчителі.
Через низький рівень зарплати школи часто стикаються з дефіцитом кадрів, особливо молодих вчителів. За даними освітніх досліджень, середній вік вчителя в Україні – понад 50 років. Молодь рідко обирає педагогіку через низьку оплату,
– аргументує автор документа.
Тож педагоги просять ухвалити рішення про підвищення заробітної плати вчителям до рівня, що відповідає їхньому професійному внеску. Тобто – до 1000 – 1500 доларів.
- Нагадаємо, що цього тижня очільника Міносвіти України Оксена Лісового викликали в Раду. Зокрема, щоб поговорити про зарплати освітян.