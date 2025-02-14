Соответствующую электронную петицию зарегистрировали на сайте правительства. Об этом информирует 24 Канал.

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Учителя просят значительно повысить им зарплату

Автор петиции объясняет, почему надо воплотить в жизнь соответствующий шаг. В частности, отмечает, что средняя заработная плата учителя в Украине значительно ниже, чем во многих странах Европы.

Ведь педагоги в Польше в среднем зарабатывают около 1200 – 1500 долларов, в Чехии – от 1400 долларов, в Германии – 4000 – 5000 долларов. А в Украине средняя зарплата учителя составляет лишь 300 – 400 долларов.

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата по стране превышает 15,000 гривен (2023 год), тогда как у многих учителей оклад значительно ниже,

– отмечает автор петиции.

Также педагоги отмечают, что не способствует учительству профессиональная перегрузка.

Большинство учителей работает сверхурочно, занимается подготовкой уроков, проверкой работ, консультациями учеников и общением с родителями,

– указано в тексте.

Отсутствие надлежащей компенсации также демотивирует педагогов и снижает качество образования, убеждают учителя.

Из-за низкого уровня зарплаты школы часто сталкиваются с дефицитом кадров, особенно молодых учителей. По данным образовательных исследований, средний возраст учителя в Украине – более 50 лет. Молодежь редко выбирает педагогику из-за низкой оплаты,

– аргументирует автор документа.

Поэтому педагоги просят принять решение о повышении заработной платы учителям до уровня, соответствующего их профессиональному вкладу. То есть – до 1000 – 1500 долларов.