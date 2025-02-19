Учні здебільшого у такому разі навчаються у віддаленому форматі. 24 Канал розповідає, де загалом у школах можуть запровадити карантинні обмеження та хто ухвалює відповідне рішення.
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Хто ухвалює рішення про запровадження карантину
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і відповідальний за його освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Саме він ухвалює рішення щодо запровадження карантину, враховуючи епідемічну ситуацію в колективі.
Керівники шкіл самі вибиратимуть, чи перевести учнів на дистанційне навчання, чи призупинити освітній процес в окремих класах,
– уточнив Мондриївський.
Також він звернувся до батьків із проханням не відправляти дітей з ознаками захворювання у школу або в дитячий садок, а одразу звертатися до лікаря.
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Де можуть запровадити карантинні обмеження
У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що за тиждень в країні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли 206 653 людей. З них 60% – діти.
Перевищення епідемічного порогу зафіксували у Хмельницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.
У Вінницькій, Київській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Сумській областях – низький рівень перевищення епідпорогу.
В інших регіонах України ситуація стабільна – передепідемічний рівень.
В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий локальний карантин. Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи,
– повідомили у МОЗ.
Однак рішення про припинення чи продовження дистанційного навчання ухвалюють керівники закладів освіти залежно від показників кількості хворих.
До прикладу, у всіх школах Львова запроваджувати карантин не планують. Але у разі потреби школи можуть перевести один чи декілька класів на кілька днів на дистанційне навчання.
- Детально про те, яка ситуація щодо карантину у школах у регіонах України, можна прочитати за посиланням.