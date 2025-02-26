Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету парламенту Сергія Бабака. Мета документа – надати уряду правові підстави для врегулювання усіх питань щодо порядку визнання результатів навчання, здобутих громадянами України за кордоном.

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Навчання українських учнів-біженців визнаватимуть на Батьківщині

Також закон створює правові підстави для визнання освітніх осередків, створених за кордоном – шкіл, суботніх або недільних шкіл, громадських організацій, які надають освітні послуги українським дітям за кордоном.

Автори законопроєкту наголошують, що чинний дотепер механізм визнання результатів навчання є недостатнім і неадекватним для визнання результатів навчання українців, які здобувають відповідні знання, вміння, навички та інші компетентності у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном.

Ухвалений документ надасть уряду можливість розробити нормативні акти, що дозволять зарахувати результати навчання дітей, які виїхали за кордон.

Це має спростити механізм визнання результатів навчання і сприятиме захисту прав українців на повну загальну середню освіту та їхньому поверненню в Україну.

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Як вчаться українські діти за кордоном