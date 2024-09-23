Ученики будут учиться 12 лет. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время обсуждения реформы рассказал, что в старшей профильной школе школьников ожидает больше практики и новое оборудование, передает Образование 24.

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Как изменят старшую школу после профильной реформы

Чиновник отметил: очень важно, чтобы ученики получали знания через проведение собственных экспериментов и элементарных исследований.

Поэтому как можно больше практики – это то, что закладывается в концепции старшей школы,

– уточнил министр.

И добавил, что материальную базу для реформирования старшей школы пока до конца не создали. Однако МОН уже разрабатывает рекомендации по оборудованию. В частности, чтобы улучшить естественные кабинеты.

Перед Министерством образования вместе с партнерами стоит огромная работа – сформировать пакет документов, который касается и перечней, и стандартов, и обеспечения новых образовательных программ, которые мы закладываем в старшей профильной школе. Школа должна быть физически другой,

– заявил Лисовой.

Министр также отметил, что профильная школа поможет развить субъектность учеников и готовить подростков к университету.

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