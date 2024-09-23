С 2025 года МОН запустит соответствующий пилотный проект. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время обсуждения этой реформы рассказал, почему нужны такие изменения.

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Почему ученики Украины будут учиться 12 лет

Чиновник отметил, что реформу смоделировали так, чтобы ученики после окончания школы приходили лучше подготовленными в университет.

По словам министра, ученики смогут выбирать профили в соответствии с интересами. Также после 9 класса смогут идти учиться в профессиональный колледж и быстрее получить новую профессию.

Лисовой уточнил, что с 2027 года ученикам в 9 классе надо будет принять осознанное решение: перейти учиться в академический лицей или в профессиональный колледж – в соответствии со своими интересами и способностями.

Также министр коротко анонсировал и изменения в сфере высшего образования.

Мы сейчас работаем с нашей командой директората высшего образования и по некоторым направлениям предусматриваем сокращение бакалавриата. Мы отдельно анонсируем, когда придем к этому решению.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Что известно о реформе профильного среднего образования

С 2027 года в Украине введут трехлетнее профильное среднее образование.

Изменения произойдут в отношении 10 – 12 классов.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал Образованию 24, что в 2027 году ученики, которые пойдут в 10 класс, будут иметь новый тип учебных заведений: академические лицеи или профессиональные колледжи.

В этих заведениях они будут получать образование по новым стандартам.

Старшая профильная школа будет иметь профиль – это отдельно определенные учебные программы, которые будут иметь ядро, базовый компонент и углубленное изучение отдельных предметов, а также – определенное количество часов на выбор, когда ученик вообще сможет выбирать сам те предметы, которые он хочет изучать.

Так, появится дополнительный год. Это – 10 класс, адаптационный год.

Подробнее об основных изменениях, цели, пути и даты внедрения этой реформы читайте в материале Образования 24 "Реформа профильного среднего образования: репетиторы будут не нужны, количество предметов уменьшат" по ссылке.