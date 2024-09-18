Заступник очільника Міносвіти України Михайло Винницький в ефірі Українського радіо розповів, скільки предметів складатимуть учасники НМТ-2025. За словами посадовця, наступного року, кількість предметів не зміниться.
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Скільки предметів складатимуть учасники НМТ-2025
Так, у 2025 році учасники НМТ проходитимуть перевірку з 4 предметів.
Якщо вступник вже складав мультитест цьогоріч, результати може використати для того, аби подавати документи у виш у 2025 році. А може і знову проходити тестування, якщо хоче вищі бали.
Винницький також розповів, чи змінять критерії проведення тестування.
Наступного року ми не будемо змінювати критерії НМТ – 4 предмети, як і було цього року,
– зауважив заступник Лісового.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Як відбуватиметься НМТ у 2025 році
- Усі завдання предметних тестів укладатимуть на підставі чинних програм ЗНО.
- Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначала, що поки не планують збільшувати кількість предметів на НМТ-2025.
- Мультитест планують організувати у форматі "обов'язкові предмети плюс вибірковий", повідомили у Міносвіти.
- Структура мультитесту у 2025 році буде аналогічною до структури цьогорічних тестів.