Заступник очільника Міносвіти України Михайло Винницький в ефірі Українського радіо розповів, скільки предметів складатимуть учасники НМТ-2025. За словами посадовця, наступного року, кількість предметів не зміниться.

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Скільки предметів складатимуть учасники НМТ-2025

Так, у 2025 році учасники НМТ проходитимуть перевірку з 4 предметів.

Якщо вступник вже складав мультитест цьогоріч, результати може використати для того, аби подавати документи у виш у 2025 році. А може і знову проходити тестування, якщо хоче вищі бали.

Винницький також розповів, чи змінять критерії проведення тестування.

Наступного року ми не будемо змінювати критерії НМТ – 4 предмети, як і було цього року,

– зауважив заступник Лісового.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Як відбуватиметься НМТ у 2025 році