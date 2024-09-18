Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі Українського радіо. І додав, що вступники також зможуть, якщо хочуть, наступного року наново складати мультитест, аби отримати вищі бали.
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Скільки будуть дійсні результати НМТ-2024
Посадовець при цьому зазначив, що критерії мультитесту не змінюватимуть. Вступники не складатимуть більше предметів.
Наступного року НМТ цьогорічний буде дійсний. Ми не будемо змінювати критерії НМТ – 4 предмети, як і було цього року. Відповідно, якщо захоче вступник ще раз скласти НМТ, то зможе вступити з кращими балами: чи цьогорічними, чи наступнорічними,
– повідомив Винницький.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Що казали в УЦОЯО
- Очільниця Українського центру оцінювання освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 також відповідала на питання про те, скільки років будуть дійсні результати НМТ-2024.
- Вона зазначила: щороку затверджують документ, який визначає, які результати тестування дійсні.
- І нагадала, що цьогоріч дійсні й результати НМТ 2022 – 2023 років, і результати останнього року традиційного ЗНО 2021 року.