Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі Українського радіо. І додав, що вступники також зможуть, якщо хочуть, наступного року наново складати мультитест, аби отримати вищі бали.

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Скільки будуть дійсні результати НМТ-2024

Посадовець при цьому зазначив, що критерії мультитесту не змінюватимуть. Вступники не складатимуть більше предметів.

Наступного року НМТ цьогорічний буде дійсний. Ми не будемо змінювати критерії НМТ – 4 предмети, як і було цього року. Відповідно, якщо захоче вступник ще раз скласти НМТ, то зможе вступити з кращими балами: чи цьогорічними, чи наступнорічними,

– повідомив Винницький.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

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