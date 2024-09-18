Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире Украинского радио. И добавил, что поступающие также смогут, если хотят, в следующем году заново сдавать мультитест, чтобы получить более высокие баллы.
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Сколько будут действительны результаты НМТ-2024
Чиновник при этом отметил, что критерии мультитеста не будут менять. Поступающие не будут сдавать больше предметов.
В следующем году НМТ нынешний будет действителен. Мы не будем менять критерии НМТ – 4 предмета, как и было в этом году. Соответственно, если захочет абитуриент еще раз сдать НМТ, то сможет поступить с лучшими баллами: или нынешними, или следующими,
– сообщил Винницкий.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Что говорили в УЦОКО
- Руководительница Украинского центра оценивания образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 также отвечала на вопрос о том, сколько лет будут действительны результаты НМТ-2024.
- Она отметила: ежегодно утверждают документ, который определяет, какие результаты тестирования действительны.
- И напомнила, что в этом году действительны и результаты НМТ 2022 – 2023 годов, и результаты последнего года традиционного ВНО 2021 года.