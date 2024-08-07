Поступать в этом году можно также и по результатам НМТ прошлых лет. А также – по результатам ВНО 2021 года, отмечает Образование 24.

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Сколько лет будут действительны результаты НМТ-2024

Действующих абитуриентов также интересует вопрос о том, сколько лет будут действительными результаты нынешнего мультитеста. Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 ответила на этот вопрос.

Ежегодно утверждают документ, который определяет, какие результаты тестирования действительны. Поэтому я не могу сказать, как будет в следующем году,

– отметила она.

И напомнила, что в этом году действительны и результаты НМТ 2022 – 2023 годов, и результаты последнего года традиционного ВНО 2021 года.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Отметим, что директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 рассказала, можно ли пересдать мультитест, какие трудности возникли во время оценивания и как на процесс влияли длительные отключения света и воздушные тревоги. Также она рассказала о том, кто из участников потерял шансы на поступление в этом году.