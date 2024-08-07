Вступати цьогоріч можна також і за результатами НМТ минулих років. А також – за результатами ЗНО 2021 року, зазначає Освіта 24.

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Скільки років будуть дійсні результати НМТ-2024

Чинних абітурієнтів також цікавить питання щодо того, скільки років будуть дійсними результати цьогорічного мультитесту. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 відповіла на це питання.

Щороку затверджують документ, який визначає, які результати тестування дійсні. Тож я не можу сказати, як буде наступного року,

– зауважила вона.

І нагадала, що цьогоріч дійсні й результати НМТ 2022 – 2023 років, і результати останнього року традиційного ЗНО 2021 року.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Зазначимо, що директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, чи можна перескласти мультитест, які труднощі виникли під час оцінювання та як на процес впливали тривалі відключення світла й повітряні тривоги. Також вона розповіла про те, хто з учасників втратив шанси на вступ цього року.