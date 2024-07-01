Чимало батьків випускників при цьому скаржилося, чому перевірку знань організували протягом одного дня. Адже учасники складали чотири предмети протягом чотирьох годин з перервою.

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Чому НМТ відбувся протягом одного дня

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла: складати 4 предмети в один день, звичайно, важко. Навіть організаційно це все підготувати важко.

Ми могли б зробити два дні оцінювань, але отримали запити від учасників, які проходять оцінювання за кордоном, – а це до 10% вступників, – і тих учасників, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де є активні бойові дії. На таких територіях ми, на жаль, не можемо проводити оцінювання,

– заявила вона.

І додала, що особи, які хочуть скласти НМТ (попереду ще додаткова сесія, – ред.), повинні виїхати для того, щоб взяти участь у тестуванні, у ті міста, куди вони можуть.

Відповідно таким учасникам доводилося б декілька разів їздити до пункту тестування – а це надзвичайне навантаження: фінансове, організаційне, логістичне для батьків цих підлітків і для них самих,

– уточнила очільниця УЦОЯО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Де за кордоном відбувся НМТ

Вакуленко також нагадала, що УЦОЯО проводить тестування у 32 країнах світу, і локацій є доволі багато.

Але наші громадяни, які вимушено поїхали з території України, проживають часто в маленьких населених пунктах – їм потрібно їхати до столиць цих країн. За кордоном – це фінансово дорого, тим паче що підліток сам не подорожує: швидше за все, з мамою, а подекуди – з молодшими братами та сестрами, яких просто нема з ким залишити,

– зауважила вона.

Тож, за її словами, вартість таких поїздок була б настільки великою, що наша держава втратила б частину тих вступників, які потенційно хочуть навчатися в Україні і які бажають пов'язати своє життя з нашою державою.