Эти образцы заданий содержит официальный отчет УЦОКО о проведении НМТ в 2024 году. Напомним, что национальный мультитест в 2024 году проходил в рамках двух сессий в течение 14 мая – 19 июля.

Смотрите также Изменят ли структуру тестов НМТ в 2025 году

Какие задания содержал мультитест 2024 года

Теперь все желающие могут ознакомиться с двумя вариантами сертификационных работ по обязательным предметам – украинскому языку, математике и истории Украины.

Также доступны к просмотру задания по предметам на выбор – иностранных языков, географии, биологии, физики, химии и украинской литературы.

Интересно! Проверить свои знания и ознакомиться с заданиями, которые были на НМТ в 2024 году, можно по этой ссылке.



Образец заданий по украинскому языку / УЦОКО

Обратите внимание! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что структура НМТ-2025 будет аналогичной нынешним тестам и не будет содержать заданий открытого типа с развернутым ответом.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как проходила основная сессия НМТ-2024 и сколько предметов будут сдавать участники мультитеста 2025 года. Об этом читайте в интервью Татьяны Вакуленко Образованию 24.

Смотрите также Ожидать ли кардинальных изменений на НМТ-2025: ответ МОН

Что известно об НМТ-2025