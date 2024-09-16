Ці зразки завдань містить офіційний звіт УЦОЯО про проведення НМТ у 2024 році. Нагадаємо, що національний мультитест у 2024 році відбувався у межах двох сесій протягом 14 травня – 19 липня.

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Які завдання містив мультитест 2024 року

Тепер усі охочі можуть ознайомитися з двома варіантами сертифікаційних робіт з обов'язкових предметів – української мови, математики та історії України.

Також доступні до перегляду завдання з предметів на вибір – іноземних мов, географії, біології, фізики, хімії та української літератури.

Цікаво! Перевірити свої знання та ознайомитись із завданнями, які були на НМТ у 2024 році, можна за цим посиланням.



Зразок завдань з української мови / УЦОЯО

Зверніть увагу! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що структура НМТ-2025 буде аналогічною до цьогорічних тестів і не міститиме завдань відкритого типу з розгорнутою відповіддю.

Раніше ми детально розповідали про те, як відбувалася основна сесія НМТ-2024 та скільки предметів складатимуть учасники мультитесту 2025 року. По це читайте в інтерв'ю Тетяни Вакуленко Освіті 24.

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Що відомо про НМТ-2025