Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що структура мультитесту у 2025 році буде аналогічною до структури цьогорічних тестів. Про це вона повідомила під час презентації звіту про проведення НМТ-2024.

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Яка буде структура тестів НМТ-2025

Вакуленко зазначила, що тести НМТ не міститимуть завдань відкритого типу з наданням розгорнутої відповіді.

Учасники НМТ не будуть писати власне висловлення під час тесту з української чи іноземної мови або поетапно розв'язувати задачі з демонстрацією етапів роботи під час тесту з математики,

– уточнила очільниця УЦОЯО.

І нагадала, що всі завдання предметних тестів укладатимуть на підставі чинних програм ЗНО.

Цікаво! Тести НМТ відповідатимуть змісту чинних програм ЗНО з усіх предметів. Вони будуть аналогічними до тих завдань, які використовували раніше на ЗНО.

Нагадаємо також, що у Міносвіти України розповіли, чи варто очікувати кардинальних змін від вступної кампанії 2025 року. Зокрема, чи змінять кількість предметів на НМТ. Заступник очільника МОН Михайло Винницький повідомив, що НМТ-2025 буде у форматі "обов'язкові предмети плюс вибірковий". А гранти діятимуть для вступників на бакалаврат (і на магістра медицини) паралельно з держзамовленням.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!