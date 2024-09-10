Так, завдання національного мультипредметного тесту у 2025 році укладатимуть за чинними програмами ЗНО.
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Як укладатимуть завдання для НМТ
Тести НМТ відповідатимуть змісту чинних програм ЗНО з усіх предметів. Вони будуть аналогічними до тих завдань, які використовували раніше на ЗНО.
Згідно з чинним законодавством, зміни в програмах мають затверджувати не пізніше ніж за півтора року до проведення іспитів.
Форми та кількість тестових завдань, час на їх виконання й схеми нарахування балів за завдання погодять пізніше.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Також пізніше затвердять кількість та перелік предметів мультитесту, які складатимуть вступники до закладів вищої освіти у 2025 році.
- Раніше ми детально розповідали про те, як відбувалася основна сесія НМТ-2024 та скільки предметів складатимуть учасники мультитесту 2025 року. По це читайте в інтерв'ю Тетяни Вакуленко Освіті 24.