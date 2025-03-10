Нардепка Наталія Піпа в розмові з 24 Каналом зазначила, що додатковими факторами для цього є високий рівень українського бакалаврату та можливість здобувати освіту безоплатно.

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Європа намагається переманити випускників з України

Сьогодні Україна найбільше конкурує в освітній сфері з Польщею та Німеччиною, де також впроваджене навчання на безоплатній основі. В Польщі можна вступити без НМТ, але там відіграє велику роль бал у свідоцтві про здобуття середньої освіти. Однак підходи до навчання різні. Зараз Європа, зі слів нардепки, докладає багато зусиль, щоб переманити українських абітурієнтів до себе на навчання.

"Хочу подякувати батькам учнів за те, що вони вірять в Україну, тому що від них залежить, чи залишаються випускники в нас і вступають в заклади вищої освіти, чи їдуть за кордон. Дякую абітурієнтам за те, що вони роблять такий вибір (залишитися в Україні – 24 Канал). Я трохи розчулилась, для мене це важливо, бо розумію, скільки зараз людей через ризик війни все-таки роблять інший вибір", – озвучила Наталя Піпа.

Нардепка наголосила, що Україна нині шукає шляхи як надалі надавати якісну освіту в нашій державі, саме тому, з її слів, відбувається укрупнення університетів, впроваджується грантова підтримка.

Ще є дуже важливий фактор, який багато вступників розуміють, що держава нам разом потрібна і ми багато суспільством вклалися в те, аби мати її, тому все-таки чимало хто залишається тут,

– зазначила Наталя Піпа.

Виїзд випускників за кордон, зі слів нардепки, не є масовим явищем в Україні, однак все-таки є дуже помітним. Особливо це спостерігається серед учнів, які здобули високий рівень освіти та мають успіхи в навчанні. Зараз в умовах воєнного стану, як підсумувала Наталя Піпа, основне питання, яке треба розв'язати, стосується війни. Коли це вдасться зробити, тоді питання освіти можна буде краще нормалізувати.