Нардеп Наталья Пипа в разговоре с 24 Каналом отметила, что дополнительными факторами для этого является высокий уровень украинского бакалавриата и возможность получать образование бесплатно.

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Европа пытается переманить выпускников из Украины

Сегодня Украина больше всего конкурирует в образовательной сфере с Польшей и Германией, где также внедрено обучение на бесплатной основе. В Польше можно поступить без НМТ, но там играет большую роль балл в свидетельстве о получении среднего образования. Однако подходы к обучению разные. Сейчас Европа, по словам нардепа, прилагает много усилий, чтобы переманить украинских абитуриентов к себе на обучение.

"Хочу поблагодарить родителей учеников за то, что они верят в Украину, потому что от них зависит, остаются ли выпускники у нас и поступают в учреждения высшего образования, или едут за границу. Спасибо абитуриентам за то, что они делают такой выбор (остаться в Украине – 24 Канал). Я немного растрогалась, для меня это важно, потому что понимаю, сколько сейчас людей из-за риска войны все-таки делают другой выбор", – озвучила Наталья Пипа.

Нардеп отметила, что Украина сейчас ищет пути как в дальнейшем предоставлять качественное образование в нашем государстве, именно поэтому, по ее словам, происходит укрупнение университетов, внедряется грантовая поддержка.

Еще есть очень важный фактор, который многие поступающие понимают, что государство нам вместе необходимо и мы много обществом вложились в то, чтобы иметь его, поэтому все-таки немало кто остается здесь,

– отметила Наталья Пипа.

Выезд выпускников за границу, по словам нардепа, не является массовым явлением в Украине, однако все-таки является очень заметным. Особенно это наблюдается среди учеников, которые получили высокий уровень образования и имеют успехи в обучении. Сейчас в условиях военного положения, как подытожила Наталья Пипа, основной вопрос, который надо решить, касается войны. Когда это удастся сделать, тогда вопрос образования можно будет лучше нормализовать.