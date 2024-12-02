Многие украинцы при этом размышляют, правильно ли говорить, что события происходят в "Грузии". То есть, правильно ли называть так эту страну, отмечает 24 Канал.

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Как правильно назвать Грузию на украинском языке

Дело в том, что сами же грузины не хотят, чтобы их страну называть "Грузия".

Тбилиси уже более десяти лет убеждает международных партнеров отказаться от названия "Грузия", ведь это наименование – российское. Такие попытки активизировались после российско-грузинской войны 2008 года. Грузины вместо этого официально называют свою страну Сакартвело.

Грузия - Сакартвело;

Заметим, что в прошлом году в Верховной Раде Украины даже зарегистрировали проект постановления о введении в Украине исторического названия Грузии "Сакартвело". Инициаторы говорят, что название "Грузия" используют в мире около 20 стран. А Литва, Израиль, Южная Корея, Япония уже отказались от этого названия в официальных документах. Большинство из них стали использовать латинское название Georgia, и единственная Литва с 2021 года использует название "Сакартвело".



Грузины называют свою страну "Сакартвело" / Depositphotos

Интересно! "Грузией это государство именуют в России, Грузия – это имперское название", – указывали в проекте постановления украинцы.

Сакартвело – означает "страна картвелов" и происходит от названия грузинского региона Картли. Однако в большинстве языков закрепилось латинское название страны Georgia (Георгия), из-за чего ее иногда путают с американским штатом Джорджия.

Хотя в Украине до сих пор мы говорим и пишем "Грузия", неофициально можно смело употреблять и название "Сакартвело" – как это делают ее жители. В частности, на фоне борьбы грузин за свое проевропейское, а не пророссийское будущее.

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Что известно о Грузии

Грузия – государство в Восточной Европе, на юго-восточном побережье Черного моря. Расположено на перекрестке Европы и Азии. Имеет общие границы с такими странами: на севере – Россия, на юге – Турция и Армения, на востоке – Азербайджан. Грузия является членом Совета Европы, Евроконтроля, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации за демократию и экономическое развитие.

Столица и самый большой город – Тбилиси. Грузия занимает территорию 69 700 км² (26 911 квадратных миль). Население составляет почти 4 миллиона человек. Грузия является унитарной, полупрезидентской республикой, с правительством, избранным по принципу представительной демократии.

Обратите внимание! Ранее в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" мы рассказывали, как правильно называть страны мира на украинском. И как не называть их ни в коем случае. Об этом читайте в нашей подборке по ссылке.