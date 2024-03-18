Однако от языкового мусора надо избавляться. И в этом помогает Образование 24.
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Как сказать на украинском "носки"
На этот раз советуем забыть слово "носки". Ведь в Украине так парный тканевый предмет одежды, предназначенный для ног, называть не стоит. Украинцы носят "шкарпетки" (укр.).
Что интересно, украинские словари подают еще одно значение слова "шкарпетки" – "шерсть, покрывающая нижнюю часть ног (лап) животного и цветом отличается от масти этого животного. Однако оно является редко употребляемым.
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Какие синонимы имеют "носки"
В словарях синонимов вы также можете найти интересные синонимы к слову "носки". В частности, такие:
- капчурі (плетені);
- короткі панчохи;
- панчішки.