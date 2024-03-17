Однако к своей речи надо относиться бережно. Поэтому Образование 24 продолжает помогать искать правильные соответствия к распространенным суржиковым.
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Как на украинском назвать "сапоги"
Часто в речи украинских женщин можно услышать фразу "зимні сапожки", когда рассказывают, какую обувь купили для ношения зимой. Однако оба слова являются суржиковыми.
Во-первых, в украинском языке слово "зимний" употребляют для обозначения "холодний". Однако в вышеупомянутом предложении говорится "про "зимове" взуття" (укр.).
Также не стоит употреблять слова "сапожки" или "сапоги", ведь украинцы носят "чобітки" и "чоботи" (укр.).
Поэтому правильно сказать не "зимние сапоги", а "зимові чоботи" (укр.).
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Как интересные синонимы имеет слово "сапоги"
В украинском языке функционирует также немало интересных и колоритных синонимов к слову "сапоги". В частности, такие:
- cап'янці (з сап'яну);
- ходак;
- чалапути;
- чобіт;
- чобітки;
- шкарбани (старі).