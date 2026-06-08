Чем отличаются два похожих слова "піст" и "пост", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Смотрите также Засуха или засуха: в каком слове ошибаются синоптики и есть ли разница

Какая разница между словами "піст" и "пост" в украинском языке?

В речи часто путают слова "піст" і "пост", поскольку в определенных падежах они звучат одинаково, но они имеют разное происхождение и значение. Это хороший пример того, как внимательность к слову помогает избежать калек и сохранить точность украинского языка.

Піст – древнее славянское слово, означающее период воздержания от определенной пищи, развлечений или излишеств. В христианской традиции пост имеет духовный смысл: это время очищения, молитвы, самодисциплины и подготовки к большим праздникам. Он предусматривает ограничения в питании (отказ от мяса, молочных продуктов и т.д.), а также сдержанность в поведении.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Но во множественном числе слово меняет букву "и" на "о": не "піст – піст", а "піст – пости". И для описания процесса, тоже остается буква "о": "піст": "постити" или "постувати". И в родительном падеже тоже будет "посту": "дотримуюсь ("кого?"/"чого?") посту" ("Великий піст / тримаю піст", но "дотримуюсь посту чи постую)".

Часто под влиянием русского языка говорят "пост" и "поститься", в значении религиозного воздержания, но это калька, которая не соответствует украинской норме.

Важно отметить, что! Каждый пост имеет свое название и сроки. Летом 2026 года будет два поста: Петров пост длится с 8 июня по 28 июня. Он начинается через неделю после праздника Пятидесятницы и завершается в день святых апостолов Петра и Павла. Этот пост считается менее строгим: в определенные дни разрешается рыба. Успенский пост: з 14 августа по 27 августа. Он короче, но строже, и заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Слово "пост" в украинском языке тоже есть, но имеет совсем другое значение и не одно.

Пост – происходит от латинского postum ("стояние, охрана"). Что первое вам приходит на ум, когда вы слышите слово "пост"?

Сегодня самое вероятное и быстрое – сообщение, сообщение на интернет-форуме, в социальных сетях интернета, блоге и т. д.

Надо запостить это на ФБ [фейсбук]. Найти фотографию дома, заросшего мхом, фото осени в Дании или Норвегии, и сделать аккуратный пост. (Любко Дереш).

И еще несколько значений из разных сфер: