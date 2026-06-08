Чем отличаются два похожих слова "піст" и "пост", рассказываем со ссылкой на "Горох".
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Какая разница между словами "піст" и "пост" в украинском языке?
В речи часто путают слова "піст" і "пост", поскольку в определенных падежах они звучат одинаково, но они имеют разное происхождение и значение. Это хороший пример того, как внимательность к слову помогает избежать калек и сохранить точность украинского языка.
Піст – древнее славянское слово, означающее период воздержания от определенной пищи, развлечений или излишеств. В христианской традиции пост имеет духовный смысл: это время очищения, молитвы, самодисциплины и подготовки к большим праздникам. Он предусматривает ограничения в питании (отказ от мяса, молочных продуктов и т.д.), а также сдержанность в поведении.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Но во множественном числе слово меняет букву "и" на "о": не "піст – піст", а "піст – пости". И для описания процесса, тоже остается буква "о": "піст": "постити" или "постувати". И в родительном падеже тоже будет "посту": "дотримуюсь ("кого?"/"чого?") посту" ("Великий піст / тримаю піст", но "дотримуюсь посту чи постую)".
Часто под влиянием русского языка говорят "пост" и "поститься", в значении религиозного воздержания, но это калька, которая не соответствует украинской норме.
Важно отметить, что! Каждый пост имеет свое название и сроки. Летом 2026 года будет два поста: Петров пост длится с 8 июня по 28 июня. Он начинается через неделю после праздника Пятидесятницы и завершается в день святых апостолов Петра и Павла. Этот пост считается менее строгим: в определенные дни разрешается рыба. Успенский пост: з 14 августа по 27 августа. Он короче, но строже, и заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Слово "пост" в украинском языке тоже есть, но имеет совсем другое значение и не одно.
Пост – происходит от латинского postum ("стояние, охрана"). Что первое вам приходит на ум, когда вы слышите слово "пост"?
Сегодня самое вероятное и быстрое – сообщение, сообщение на интернет-форуме, в социальных сетях интернета, блоге и т. д.
- Надо запостить это на ФБ [фейсбук]. Найти фотографию дома, заросшего мхом, фото осени в Дании или Норвегии, и сделать аккуратный пост. (Любко Дереш).
И еще несколько значений из разных сфер:
- Место, пункт, с которого удобно следить за кем-, чем-либо или охранять кого-то, что-то – ссторожевой пост.
- Место на двухпутных железных дорогах, где сосредоточено управление стрелками и сигналами, обеспечивающими безопасность движения поездов – пост сигнализации, пост управления, путевой пост, пост управления.
- Лицо или группа лиц, находящихся в определенном месте для охраны кого-, чего-либо или наблюдения за кем-то, чем-то – метеорологический пост, на посту, нуль поста.
- Ответственная должность – женщины на властных должностях
Вот такая разница в одну букву делает совсем не похожими значения слов. И здесь важно не ошибиться, чтобы не запутать собеседника.
Итак, "піст" – это духовная практика воздержания и очищения, а "пост" – место службы, охраны, наблюдения, должность и даже публикация. Используя правильные слова, мы не только заботимся о чистоте языка, но и передаем глубинный смысл традиций.
Есть ли в украинском языке слово "празник"?
У многих, кто слышит слово "празник" возникает сомнение – украинское ли это слово.
Но словари украинского языка подают "празник" как разговорный вариант слова "свято". Главное не говорите его на русский манер – "праздник".