Чим різняться два схожих слова "пост" і "піст", розповідаємо з посиланням на "Горох".
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Яка різниця між словами "піст" і "пост" в українській мові?
У мовленні часто плутають слова "піст" і "пост", оскільки у певних відмінках вони звучать однаково, але вони мають різне походження й значення. Це гарний приклад того, як уважність до слова допомагає уникнути кальок і зберегти точність української мови.
Піст – давнє слов’янське слово, що означає період утримання від певної їжі, розваг чи надмірностей. У християнській традиції піст має духовний сенс: це час очищення, молитви, самодисципліни та підготовки до великих свят. Він передбачає обмеження в харчуванні (відмова від м’яса, молочних продуктів тощо), а також стриманість у поведінці.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Але у множині слово змінює літеру "і" на "о": не піст – пісти, а піст – пости. І для опису процесу, теж залишається літера "о": "піст": "постити" або "постувати". І у родовому відмінку теж буде "посту": дотримуюсь ("кого?"/"чого?") посту (Великий піст / тримаю піст, але дотримуюсь посту чи постую).
Часто під впливом російської мови кажуть "пост" і "поститися", у значенні релігійного утримання, але це калька, яка не відповідає українській нормі.
Важливо! Кожен піст має свою назву і терміни. Улітку 2026 року буде два пости: Петрів піст триває з 8 червня по 28 червня. Він починається через тиждень після свята П’ятидесятниці й завершується на день святих апостолів Петра і Павла. Цей піст вважається менш суворим: у певні дні дозволяється риба. Успенський піст: з 14 серпня по 27 серпня. Він коротший, але строгіший, і закінчується святом Успіння Пресвятої Богородиці.
Слово "пост" в українській мові теж є, але має геть інше значення і не одне.
Пост – походить від латинського postum ("стояння, охорона"). Що перше вам спадає на думку, коли ви чуєте слово "пост"?
Сьогодні найвірогідніше і найшвидше – повідомлення, допис на інтернет-форумі, у соціальних мережах інтернету, блозі і т. ін.
- Треба запостити це на ФБ [фейсбук]. Знайти світлину хати, зарослої мохом, фото осені в Данії чи Норвегії, і зробити акуратний пост. (Любко Дереш).
І ще кілька значень з різних сфер:
- Місце, пункт, з якого зручно стежити за ким-, чим-небудь або охороняти когось, щось – сторожовий пост.
- Місце на двоколійних залізницях, де зосереджене управління стрілками й сигналами, що забезпечують безпеку руху поїздів – пост сигналізації, пост керування, колійний пост, пост управління.
- Особа або група осіб, які перебувають у певному місці для охорони кого-, чого-небудь або спостереження за кимсь, чимсь – метеорологічний пост, на посту, нуль поста.
- Відповідальна посада – жінки на владних посадах
Ось така різниця в одну літеру робить зовсім не схожими значення слів. І тут важливо не помилитися, щоб не заплутати співрозмовника.
Отже, "піст" – це духовна практика стриманості й очищення, а "пост" – місце служби, охорони, спостереження, посада та навіть публікація. Використовуючи правильні слова, ми не лише дбаємо про чистоту мови, а й передаємо глибинний сенс традицій.
Чи є в українській слово "празник"?
У багатьох, хто чує слово "празник" виникає сумнів – чи українське це слово.
Але словники української мови подають "празник" як розмовний варіант слова "свято". Головне не кажіть його на російський штиб – "празнік".