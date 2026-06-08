Чим різняться два схожих слова "пост" і "піст", розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Яка різниця між словами "піст" і "пост" в українській мові?

У мовленні часто плутають слова "піст" і "пост", оскільки у певних відмінках вони звучать однаково, але вони мають різне походження й значення. Це гарний приклад того, як уважність до слова допомагає уникнути кальок і зберегти точність української мови.

Піст – давнє слов’янське слово, що означає період утримання від певної їжі, розваг чи надмірностей. У християнській традиції піст має духовний сенс: це час очищення, молитви, самодисципліни та підготовки до великих свят. Він передбачає обмеження в харчуванні (відмова від м’яса, молочних продуктів тощо), а також стриманість у поведінці.

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Але у множині слово змінює літеру "і" на "о": не піст – пісти, а піст – пости. І для опису процесу, теж залишається літера "о": "піст": "постити" або "постувати". І у родовому відмінку теж буде "посту": дотримуюсь ("кого?"/"чого?") посту (Великий піст / тримаю піст, але дотримуюсь посту чи постую).

Часто під впливом російської мови кажуть "пост" і "поститися", у значенні релігійного утримання, але це калька, яка не відповідає українській нормі.

Важливо! Кожен піст має свою назву і терміни. Улітку 2026 року буде два пости: Петрів піст триває з 8 червня по 28 червня. Він починається через тиждень після свята П’ятидесятниці й завершується на день святих апостолів Петра і Павла. Цей піст вважається менш суворим: у певні дні дозволяється риба. Успенський піст: з 14 серпня по 27 серпня. Він коротший, але строгіший, і закінчується святом Успіння Пресвятої Богородиці.

Слово "пост" в українській мові теж є, але має геть інше значення і не одне.

Пост – походить від латинського postum ("стояння, охорона"). Що перше вам спадає на думку, коли ви чуєте слово "пост"?

Сьогодні найвірогідніше і найшвидше – повідомлення, допис на інтернет-форумі, у соціальних мережах інтернету, блозі і т. ін.

Треба запостити це на ФБ [фейсбук]. Знайти світлину хати, зарослої мохом, фото осені в Данії чи Норвегії, і зробити акуратний пост. (Любко Дереш).

І ще кілька значень з різних сфер: