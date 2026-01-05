Есть ли в украинском языке слово "празник" и что оно означает, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Марии Словолюб.

Почему "празник" – аутентичное украинское слово?

Во время рождественско новогодних праздников можно услышать слово "празник". И некоторые считают его суржиком или калькированием от русского слова "праздник".

Слово "празник" – это не суржик и не россиянизм, а исконно украинский лексический клад, засвидетельствованный в словарях и подтвержденный языковедами.

"Праздник" происходит от праславянского корня prazdъnikъ, что означает – "пустой". В словосочетании – "празный день" оно означает – день свободный от работы, выходной или праздник.

Словарь украинского языка подает "празник" как разговорный вариант слова "праздник". Главное не говорите его на русский манер – "празник".

А еще – это термин из церковной лексики и так обозначают "храмовий празник" – отмечаемый обычаем или церковью день в честь какого-либо события или святого.

Скажем у вас есть церковь Рождества Пресвятой Богородицы, поэтому 8 сентября вы будете праздновать "храмовий празник". То есть как раз этот – "празник".

– объяснила Мария Словолюб.

Это слово сохранилось во многих славянских языках – сербском, хорватском, болгарском.

В классической литературе XIX – XX века слово "празник" употребляли Марко Кропивницкий, Павел Тычина, Григорий Косынка, Афанасий Мирный и другие писатели.

А іноді то й у празник робив, хай Господь милосердний простить… (Марко Кропивницкий).

Який то для неї празник був" (Панас Мирный).

Кроме того, само слово "празник" фигурирует в народных колядках: "Бо придут до тебе, три празники в гости, Радуйся!".

Эти примеры свидетельствуют: слово органично существовало в украинском языковом пространстве и не является заимствованием из русского.

В украинском языке есть и производные слова:

празникувати – то же, что праздновать;

– то же, что праздновать; празна людина – ленивый человек;

– ленивый человек; попразент – второй день после праздника.

Сегодня я еду на праздник, а завтра еще останусь на попразент, именно так можно употреблять эти слова,

– отметила языковед.

Хотя эти слова и звучат как анахронизмы, но старшее поколение их помнит и использует. Поскольку они есть в украинском языке, то используйте их чаще.

Слово "празник" – это живой отпечаток украинской языковой традиции, который сохраняет связь с праславянским наследием. Оно не является суржиком, а скорее стилистическим вариантом слова "праздник". Использование "празник" добавляет тексту народной теплоты и аутентичности.