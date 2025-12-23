Почему в украинском языке нет названия "Сочельник" и как правильно называть вечер накануне Рождества, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Как на украинском языке "Сочельник"?

Уже 24 декабря украинцы сядут в семейном кругу за праздничным ужином. Среди названий этого важного вечера можно встретить и "Сочельник". Впрочем, украинские словари не фиксируют этого слова даже среди диалектизмов. Так что, оно является навязанным россиянизмом или калькой с него.

Слово "Сочельник" происходит от русского "сочиво" – блюдо из зерна (пшеницы или риса), меда и мака, которое ели перед праздником.

У украинцев есть похожее блюдо и этот важный вечер, но они носят другие названия. Главное блюдо ужина называется – "кутя", а название вечера подчеркивает его важность – "Святвечір".

В украинской культуре этот вечер имеет глубокий духовный и семейный смысл – собирает семью за столом, объединяет в молитве и общих обрядах и традициях. В этот день готовят особый ужин с кутьей и 12 постными блюдами, символизирующие ожидание рождения Христа.

Поэтому, украинском, вечер накануне Рождества называется – "Святвечір" или "Багата кутя".

Имея такие красивые собственные названия, не стоит пользоваться россиянизмами.

Готовьте ужин с традиционными блюдами, собирайте семью, помолитесь за мир в Украине и поблагодарите ВСУ.