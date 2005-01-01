12 страв на Святвечір

Святвечір – передріздвяний вечір, який припадає на останній день Пилипівського посту. Ввечері 6 січня, з появою першої зірки на небі, вся родина збирається за Святою вечерею. На столі обов'язково повинні стояти 12 пісних страв, кожна з яких має особливе значення.
Чіткого переліку страв – немає. Але обов'язковими вважаються: кутя, узвар, борщ, вареники та випічка. Під час трапези за столом ні в якому разі не можна лаятися, сперечатися і лихословити.
1
Кутя
Кутя – це головна страва на Святвечір. Традиційно кутю готують з пшениці та додають до неї мед, горіхи та родзинки. За бажанням, можна додати і інші сухофрукти.
Інгредієнти:
пшениця – 200 г
родзинки – 50 г
мак – 50 г
волоські горіхи – 50 г
мед – 100 г
Приготування
замочіть зерна пшениці на 10-12 годин у холодній воді;
злийте воду, промийте зерна, залийте чистою холодною водою і ставте пшеницю варитися;
варіть 30-40 хвилин: пшениця має стати м'якою, але не втратити пружність;
родзинки та мак попередньо замочіть у гарячій воді. Маку потрібно півгодини, родзинкам – до 15 хвилин;
волоські горіхи перебийте в блендері. За бажанням, ви можете їх просто дрібно нарізати;
змішайте мак, подріблені горіхи, родзинки мед, пшеницю та добре вимішайте.
Страви з грибами також обов'язково повинні бути присутніми на столі в Святвечір. Адже гриби символізують дві природи Ісуса Христа: божественна (шапка) і земна (ніжка).
Інгредієнти:
сушені білі гриби – 300 г
1 морква, 1 цибуля
вода (2 літри)
перець чорний горошком, лавровий лист
борошно пшеничне – 1 склянка
сіль, перець
олія соняшникова – 2 ст. ложки
Приготування
якщо гриби сушені – замочіть їх на 30 хвилин в гарячій воді та добре промийте. Якщо свіжі – добре промийте і почистіть від піску;
наріжте гриби невеликими шматочками та покладіть у каструлю з водою. Варіть на невеликому вогні 20 хвилин;
моркву та цибулю почистіть. Натріть моркву на тертці, а цибулю дрібно наріжте. Смажте овочі 3-4 хвилини на невеликій кількості олії;
вийміть шумівкою гриби та викладіть до овочів. Смажте ще 2-3 хвилини, додайте сіль та перець;
половину маси викладіть у каструлю та залийте водою, доведіть до кипіння та зніміть з вогню. Іншу половину маси перебийте в блендері до однорідності;
замішайте тісто, як на вареники;
розкачайте тісто, наріжте тісто квадратиками 4х4 сантиметри або кружечками. На середину кожного квадрата викладіть чайну ложку начинки і зліпіть вушка: зробіть вареники, а потім кінці трикутника з'єднайте разом;
відваріть порційно вушка у киплячій підсоленій воді, додавши у воду столову ложку олії, 1 лавровий листок і 2 горошини чорного перцю. Варіть після закипання 2-3 хвилини;
викладайте у кожну тарілку 5-6 грибних вушок та залийте грибною юшкою.
Пісний борщ на Святвечір символізує мир, злагоду та Божу любов. За бажанням, борщ можна готувати з квасолею або грибними вушками. Подавайте з пісними пампушками та часником.
Інгредієнти:
1 банка білої квасолі (можна брати свіжу)
1,5 л овочевого бульйону
буряк (1 великий або 2 менших)
5-7 картоплин, четвертинка білокачанної капусти
1 морква, 1 цибулина
4 зубчики часнику
2 ст. л. томатної пасти, 2 ст. л. лимонного соку
лавровий лист, сіль, перець
Приготування
картоплю, моркву, цибулю, капусту почистіть і помийте;
буряк радимо перед приготуванням запекти у духовці, так він буде більш ароматним. Натріть буряк на тертці та скропіть його лимонним соком;
картоплю наріжте кубиками та помістіть в каструлю з водою. Додайте дрібно порізану капусту та варіть до напівготовності;
моркву натріть, цибулю дрібно поріжте. Викладіть їх та буряк на сковорідку та протушкуйте 3-4 хвилини з томатною пастою;
в каструлю з картоплею та капустою додайте квасолю. Якщо ви купуєте квасолю у банці, то її можна додавати одразу. Якщо ви використовуєте свіжу, то попередньо її потрібно замочити на 6-8 годин у холодній воді;
додайте в каструлю заправку з овочів та варіть ще 10-15 хвилин;
посипте борщ зеленню та подавайте з пісними пампушками. Можна використовувати попередньо заморожений кріп чи петрушку.
5
Голубці
Назва цієї страви вже вказує на її символічність. Голуб – символ Божої любові та Святого Духа. Готувати голубці можна з рисом та грибами.
Інгредієнти:
капуста 0,5 качана
рис 150 г
1 морква
гриби шампіньйони 10-12 штук (або сушені білі гриби)
цибуля ріпчаста
2 ст. л. томатної пасти
сіль та перець за смаком
Приготування
відваріть рис. З капусти зніміть верхній шар листя, так як в ньому можуть міститися нітрати. Виріжте качан. Відокремте кожен лист і виріжте з нього жорсткі прожилки. Відваріть листя капусти в окропі 2-3 хвилини;
вийміть листя з води і дайте охолонути. Моркву натріть, а цибулю і гриби нашаткуйте якомога дрібніше. Овочі обсмажте на олії;
додайте в сковорідку рис, сіль, перець та томатну пасту. Тримайте на легкому вогні ще 7-10 хвилин. Готову начинку зніміть з плити і дайте охолонути;
злегка відбийте листя для голубців молоточком. Покладіть начинку в центр капустяного листка. Заверніть капустяний лист конвертиком;
складіть голубці в глибоку сковорідку або каструлю, залийте водою з томатною пастою і тушкуйте під кришкою 10 хвилин.
6
Тушкована квасоля
Страви з квасолі та гороху на Святвечір – символізують Божу весну, яка завжди відроджується в людині після занепаду.
Інгредієнти:
2 склянки квасолі (білої або червоної)
250 г печериць
1 морква
1 цибулина
2 ст. л. томатної пасти та дрібка паприки
сіль і перець за смаком
рослинна олія
Приготування
замочіть квасолю на ніч в холодній воді, після цього добре промийте;
помістіть квасолю в каструлю та залийте чистою водою, варіть на середньому вогні до напівготовності;
наріжте скибочками гриби, цибулю та моркву;
розігрійте сковороду з рослинним маслом і обсмажте гриби до напівготовності, потім додайте цибулю, моркву і обсмажте все разом 6-7 хвилин;
додайте готову квасолю, томатну пасту, 50 мл води, паприку, сіль і перець за смаком. Тушкуйте помішуючи ще 5-6 хвилин.
7
Пампухи
Пампухи – традиційні солодощі, які подають на Святу вечерю. Вони символізують святих на небі, які повірили в Ісуса і отримали вічне життя.
Інгредієнти:
500 г борошна
50 г дріжджів
250 мл молока
1 яйце, 4 жовтки
50 г цукру, дрібка солі, пудра
для начинки: варення, какао чи мак (на вибір)
Приготування
розведіть дріжджі в теплій воді, додайте борошно (2 столові ложки) та дрібку цукру і поставте суміш в тепле місце для бродіння;
влийте суміш у миску з рештою борошна, додайте жовтки та розтерте яйце з цукром. Добре вимішайте тісто, щоб воно не прилипало до рук, та залиште в теплому місці на годину;
після того розкачайте тісто. Видавіть склянкою круги, в середину кожного викладіть начинку та накрийте іншою частиною тіста;
в якості начинки використовуйте варення, мак або какао з цукром;
готові пампухи покладіть на посипану борошном дощечку швом донизу. Залиште їх на 5-10 хвилин, щоб вони піднялися;
для смаження візьміть глибоку посудину, розігрійте в ній олію (коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити);
опускайте по 3-4 пампуха та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору;
гарячі пампухи посипайте пудрою. Для запаху у пудру можна додати ванільний цукор.
На Святвечір часто подають відварену картоплю. Але якщо її запекти і додати лише трішки лимону – ви отримаєте зовсім інший та оригінальний смак буденної страви.
Інгредієнти:
1 кг картоплі
кілька столових ложок оливкової олії
2 лимона
1 столова ложка меленого коріандру та сушеного орегано
дрібка солі та чорного перцю
Приготування
покладіть очищену і нарізану навпіл картоплю в киплячу солону воду і варіть 10-12 хвилин. Процідіть;
налийте оливкову олію в форму для запікання і поставте її в розігріту до 200°С духовку на пару хвилин;
у розігріте масло викладіть картоплю і часточки лимона, посипте зверху коріандром, орегано, а також сіллю і перцем. Ретельно перемішайте, щоб картопля була повністю покрита маслом;
запікайте в духовці 45-60 хвилин, періодично перевертаючи картоплю, щоб вона рівномірно покрилася золотистою скоринкою.
9
Фалафель
Фалафель – це невеликі котлетки з нуту, які є прекрасним джерелом рослинного білка. Ця страва не лише смачна, але й дуже корисна. Особливо під час посту.
Інгредієнти:
250 г нуту (замочити на ніч)
1 ст. л. насіння кунжуту, 3 ст. л. коріандру, щіпка чилі
жменя зелені
1 ст. л. оливкової або рослинної олії
1 ст. л. лимонного соку
сіль за бажанням
олія для смаження
Приготування
замочіть нут на ніч, а краще навіть на добу;
обсмажте насіння кунжуту на сухій сковороді, потім подрібніть їх в кавомолці або ступці. Туди ж додайте коріандр і чилі. Перекладіть цю масу в миску, додайте оливкову олію і лимонний сік, добре перемішайте;
подрібніть нут в блендері. Якщо маса загуста, додайте трохи води. Змішайте нут з кунжутної масою і зеленню та посоліть;
сформуйте невеликі кульки. Нагрійте масло в сковороді. Обсмажуйте кульки в маслі. Готові кульки викладіть на серветку, щоб прибрати зайве масло;
подавайте фалафель з різними соусами, свіжими чи маринованими овочами.
10
Запечена дорадо з лимоном
Риба у ранньому християнстві – це символ Христа. Грецька абревіатура ІХТІОС – ім'я Ісуса – читається як "риба". Також рибу дозволено вживати в окремі дні посту.
Інгредієнти:
тушки дорадо (2 штуки)
листя шавлії (невелика гілочка)
1 лимон
морська сіль за смаком
чорний перець
рослинна олія 1-2 ст. л.
Приготування
розігрійте духовку до 190 градусів;
очищену рибу помийте, обсушіть і натріть сіллю та перцем зовні і всередині;
гострим ножем зробіть по три діагональних розрізи з кожного боку. Покладіть в кожен розріз по листку шавлії і шматочку лимона;
викладіть рибу на змащене маслом деко і запікайте 10-15 хвилин. Потім переверніть рибу і готуйте ще 10-15 хвилин. Подавайте зі скибочками лимону.
11
Тушкована капуста з грибами
Страви з капусти символізують простоту і одночасно міцність та єдність навколо однієї твердої основи.
Інгредієнти:
400 г свіжих (або сушених) грибів
1 цибуля
2-3 морквини
0,5 качана свіжої капусти (великого)
2 зубчики часнику
сіль, перець та зелень за смаком
Приготування
нашаткуйте капусту, гриби наріжте слайсами, моркву натріть на тертці, а цибулю дрібно наріжте;
викладіть капусту у каструлю або глибоку сковорідку, додайте олію та поставте на повільний вогонь;
додайте до капусти гриби, моркву, цибулю, подріблений часник та лавровий лист і залиште тушкуватися до готовності;
подавайте капусту гарячою та посипте зеленню.
12
Узвар
Узвар – це традиційний напій на Святвечір. Він символізує життя, яке Бог надає кожній людині. Також на стіл подають освячену воду – вона є символом очищення тіла і душі.
Інгредієнти:
200 г меду (або цукру)
200 г чорносливу
200 г сушених груш
200 г сушених яблук
100 г ізюму
3 літри води
Приготування
підготуйте сухофрукти – помийте і залийте холодною водою. Накрийте кришкою і залиште на 2-3 години;
налийте в каструлю 3 літри води, покладіть груші і яблука та варіть на повільному вогні 15 хвилин. Потім додайте в узвар чорнослив та ізюм і варіть ще 10-15 хвилин;
наприкінці додайте мед, дайте закипіти і зніміть узвар з вогню. Процідіть узвар і подавайте до столу охолодженим.