О происхождении названия "Святвечір", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса "Горох".

Святвечір – почему именно такое название праздника?

Через несколько дней все ждут самого большого христианского праздника – Рождества Христова 25 декабря. В каждой стране этот день полон интересных христианских и народных традиций.

Но ему предшествует еще один важный вечер – Святвечір. В этом году он приходится на среду 24 декабря. Этот вечер – особое время ожидания рождения Спасителя, когда семья собирается за праздничным ужином, что имеет глубокий духовный смысл.

Поэтому – название не случайно. Слово "Святвечір" образовано от двух частей: "святой" и "вечер". Оно буквально означает "святой вечер" – вечер перед большим праздником. Как объясняет Александр Авраменко, слова образованные из существительного и прилагательного пишутся вместе – "святой вечер", следовательно – Святвечір.

В современном украинском языке слово "Святвечір" пишется – вместе и с большой буквы, ведь это собственное название религиозного праздника. Варианты "Святий вечір" или "свят-вечір" – исторические или разговорные, но нормативной формой сегодня является именно – "Святвечір". В текстах официального или образовательного характера следует придерживаться этого написания.

В народной традиции Святвечір символизирует границу между обыденностью и святостью, момент перехода от ожидания к радости.

Этот праздник в народе еще называют – Багата кутя, Вілія та Віґілія, Багатий вечір, Багат-вечір.

Не только "Святвечір" / Язык – ДНК нации

Святвечір – это не только календарная дата, но и символ единства семьи, духовного очищения и ожидания света. В литературе и фольклоре он часто предстает как вечер тишины, молитвы и надежды. А у украинцев – и ряда народных традиций с дидухом, 12 постными блюдами, кутьей, узваром, обрядами и, прежде всего – единением семьи.

Обряды Святвечера украинцев: смотрите видео

Об особенности и важности этого вечера свидетельствует ряд обрядов, народных прогнозов и даже девичьих гаданий. Важнейшие наблюдения за погодой, а соответственно за прогнозом на урожай на следующий год:

На богатую кутью звездное небо – куры хорошо будут нестись и уродится горох.

Лунная ночь – урожай на бахчевые культуры.

Гололед на деревьях – уродят орехи и садоводство.

Снег идет – урожай на яблоки.

Если чистое и звездное небо, то будет сухое и урожайное лето.

Иней или снег – на мокрое лето и дород зерновых.

Святвечір символизирует единство семьи, духовное очищение и надежду на свет. 24 Канал желает вам уютного семейного Святого вечера!