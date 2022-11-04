24 канал до Дня української писемності та мови запроваджує нову освітню рубрику "Антисуржик. Говори українською правильно". Ми пропонуємо вам добірку актуальних слів, які замінять мовні паразити і зроблять вашу українську чистішою та милозвучнішою.

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Чому суржик небезпечний

Спочатку коротко розповімо вам про те, що таке "суржик" і чому він небезпечний. Суржик – це елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови. Він засмічує мову, насаджує їй чуже.

Особливо актуально це у час повномасштабної війни з Росією. Адже один із міфів російської пропаганди грунтується на видуманому твердженні, що "українська мова – це суржик, а справжньої літературної мови в українців досі немає". Вже не кажучи про те, що окупанти віками насаджувати нам свою мову, намагаючись знищити нашу.

Як сказати правильно

На сьогодні актуальною темою стали обстріли тими ж росіянами об'єктів енергетики України та вимкнення світла. І тут українці часто калькують слова з російської.

вимикати – виключати;

вмикати – включати:

У цей нелегкий для України час не варто забувати вимикати світло. І саме "вимикати", а не "виключати". Адже "виключати" (світло) - це росіянізм.

Крім того, потрібно говорити: увімкнути (вимкнути) електрику, радіо, вентилятор, опалення тощо.

енергоощадні – енергозберігаючі:

Задумуються українці й про те, як, заощадити електроенергію і купити "енергозберігаючі" прилади. І тут теж вони допускають мовну помилку.

Слово "енергозбереження" мовознавці давно замінили на енергоощадження або енергозаощадження. Тож пам'ятайте, що технології та прилади – не енергозберігаючі чи енергозбережні, а енергоощадні.

Зверніть увагу! Сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

віялові відключення – віялові вимкнення (світла):

Українці зараз також часто задумуються, як замінити російське слово "отключение" у різних мовних ситуаціях. І про те, чи правильно сказати українською "відключення електроенергії", "графік відключень" тощо.

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Відповідь розкриває тлумачний словник. Тож пам'ятайте:

відключити – роз'єднувати що-небудь, пов'язане з роботою певної системи (газопроводу, водопроводу тощо);

– роз'єднувати що-небудь, пов'язане з роботою певної системи (газопроводу, водопроводу тощо); вимикати – припиняти дію чого-небудь, перериваючи зв'язок із загальною системою; припиняти дію якого-небудь приладу, механізму;

– припиняти дію чого-небудь, перериваючи зв'язок із загальною системою; припиняти дію якого-небудь приладу, механізму; від'єднувати – відокремлювати що-небудь приєднане.

Якщо електропідстанцію руйнує ракета, це аварійне відключення. А самостійно вимкнути електрику можна і вдома.



Аварійне відключення світла / колаж 24 каналу

Якщо ж світло вимикають (насправді відключають) енергетики, це планове відключення. Бо електроенергію не просто вимикають, а роз'єднують споживачів та електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему.

Тож правильно буде: віялові відключення та графік відключень, а не віялові вимкнення та графік вимкнень. При цьому пам'ятайте, що світло, як і прилади, вмикають і вимикають.

від'єднати від системи – вимкнути з системи:

Щодо слова від'єднати, то російські банки від системи SWIFT від'єднують, тобто відокремлюють. А Росія, на жаль, намагається від'єднати ЗАЕС від української енергосистеми.

відключення електроенергії – знеструмлення електроенергії:

Також пам'ятайте, що знеструмити можна не електроенергію, а об'єкт, район, населений пункт. Тож електроенергію енергетики можуть тільки відключити.

Загалом цінна вам порада: не бійтесь заглядати у словник та читати наші добірки. І пам'ятайте: суржик в Україні є небезпечним та шкідливим. Він паразитує на мові і загрожує змінити її. Тож не дайте русизмам жодного шансу!