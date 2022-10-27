Так, у нашій державі є багато курсів, на яких безкоштовно можна вчити державну мову. Ще один такий започатковують у Києві.
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Усі охочі можуть записатися на курси української мови
Всеукраїнський рух "Єдині" відкриває реєстрацію учасників на сьомий онлайн-курс. Він допоможе перейти на українську мову. Курс присвячений Дню української писемності та мови. Старт занять – 7 листопада.
Долучитися до курсу може кожен із будь-якої точки світу. Участь у ньому безкоштовна.
Кожен учасник курсу отримає:
- щоденні завдання та навчальні матеріали;
- вебінари та онлайн-лекції;
- розмовні клуби у зручному форматі (онлайн чи офлайн);
- аудіоматеріали для кращого засвоєння знань;
- спеціальні відзнаки для найактивніших учасників спільноти;
- Friendly-чати для спілкування українською у вузькому колі.
Зареєструватися можна за посиланням.
Що це за проєкт
- Єдині – це 28 днів підтримки в переході на українську мову.
- За пів року проєкту вже 40 000 учасників перейшли на українську.
- Розмовні клуби "Єдині" працюють у 26 містах і територіальних громадах.
- 154 викладачі-модератори і 300 волонтерів беруть участь в організації курсу.
- 30 зірок і блогерів підтримали "Єдині" у соцмережах.
- Організатори сподіваються допомогти 1 мільйону людей перейти на українську до 2025 року.
- Проєкт створений за участі Ініціативи "Навчай українською" та ГО "Українська гуманітарна платформа" за підтримки Уповноваженого із захисту української мови.
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Як українська мова рятує на фронті
Якщо людина спілкується російською, вона повинна усвідомлювати, що цим допомагає ворогу,
– вважає Положинський.
Він розповів про випадок на посту однієї ночі, коли тривали активні обстріли і були поранені. Так, позаду Положинського та його побратимів хтось підійшов і звернувся до них російською мовою. Співак та його побратими у темряві не ідентифікували цю людину і були готові стріляти.
Проте у певний момент зрозуміли, що це свій. Це була стресова ситуація, тому людина автоматично перейшла на ту мову, якою їй легше розмовляти, розповів музикант-військовий.