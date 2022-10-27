Так, в нашем государстве есть много курсов, на которых бесплатно можно учить государственный язык. Еще один такой начинают в Киеве.
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Все желающие могут записаться на курсы украинского языка
Всеукраинское движение "Единые" открывает регистрацию участников на седьмой онлайн-курс. Он поможет перейти на украинский язык. Курс посвящен Дню украинской письменности и языка. Старт занятий – 7 ноября.
Присоединиться к курсу может каждый из любой точки мира. Участие в нем бесплатное.
Каждый участник курса получит:
- ежедневные задания и учебные материалы;
- вебинары и онлайн-лекции;
- разговорные клубы в удобном формате (онлайн или офлайн);
- аудиоматериалы для лучшего усвоения знаний;
- специальные знаки отличия для самых активных участников сообщества;
- Friendly-чат для общения на украинском в узком кругу.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Что это за проект
- Единые – это 28 дней поддержки в переходе на украинский язык.
- За полгода проекта уже 40 000 участников перешли на украинский.
- Разговорные клубы "Единые" работают в 26 городах и территориальных общинах.
- 154 преподавателя-модератора и 300 волонтеров принимают участие в организации курса.
- 30 звезд и блоггеров поддержали "Единые" в соцсетях.
- Организаторы надеются помочь 1 миллиону человек перейти на украинский к 2025 году.
- Проект создан при участии Инициативы "Учи по-украински" и ОО "Украинская гуманитарная платформа" при поддержке Уполномоченного по защите украинского языка.
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Как украинский язык спасает на фронте
Если человек общается на русском, он должен осознавать, что этим помогает врагу,
– считает Положинский.
Он рассказал о случае на посту одной ночью, когда продолжались активные обстрелы и были раненные. Так, позади Положинского и его побратимов кто-то подошел и обратился к ним на русском языке. Певец и его побратимы во тьме не идентифицировали этого человека и были готовы стрелять.
Однако в какой-то момент поняли, что это свой. Это была стрессовая ситуация, поэтому человек автоматически перешел на тот язык, на котором ему легче разговаривать, рассказал музыкант-военный.