Так, в нашем государстве есть много курсов, на которых бесплатно можно учить государственный язык. Еще один такой начинают в Киеве.

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Все желающие могут записаться на курсы украинского языка

Всеукраинское движение "Единые" открывает регистрацию участников на седьмой онлайн-курс. Он поможет перейти на украинский язык. Курс посвящен Дню украинской письменности и языка. Старт занятий – 7 ноября.

Присоединиться к курсу может каждый из любой точки мира. Участие в нем бесплатное.

Каждый участник курса получит:

ежедневные задания и учебные материалы;

вебинары и онлайн-лекции;

разговорные клубы в удобном формате (онлайн или офлайн);

аудиоматериалы для лучшего усвоения знаний;

специальные знаки отличия для самых активных участников сообщества;

Friendly-чат для общения на украинском в узком кругу.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Что это за проект

Единые – это 28 дней поддержки в переходе на украинский язык.

За полгода проекта уже 40 000 участников перешли на украинский.

Разговорные клубы "Единые" работают в 26 городах и территориальных общинах.

154 преподавателя-модератора и 300 волонтеров принимают участие в организации курса.

30 звезд и блоггеров поддержали "Единые" в соцсетях.

Организаторы надеются помочь 1 миллиону человек перейти на украинский к 2025 году.

Проект создан при участии Инициативы "Учи по-украински" и ОО "Украинская гуманитарная платформа" при поддержке Уполномоченного по защите украинского языка.

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Как украинский язык спасает на фронте

Александр Положинский, экс-лидер группы "Тартак", рассказал интересную историю, где решающую роль сыграл украинский язык.

Если человек общается на русском, он должен осознавать, что этим помогает врагу,

– считает Положинский.

Он рассказал о случае на посту одной ночью, когда продолжались активные обстрелы и были раненные. Так, позади Положинского и его побратимов кто-то подошел и обратился к ним на русском языке. Певец и его побратимы во тьме не идентифицировали этого человека и были готовы стрелять.

Однако в какой-то момент поняли, что это свой. Это была стрессовая ситуация, поэтому человек автоматически перешел на тот язык, на котором ему легче разговаривать, рассказал музыкант-военный.