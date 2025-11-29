Як правильно розповісти про своє свято без помилки, розказує 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

То "мій" чи "моє" День народження?

День народження є у кожного. Цього свята, раз у році, чекають усі – хтось з радістю, хтось зі щемом. Та розповідаючи про нього, деколи припускаються незначної помилки – "моє День народження".

Щоб не плутатися, запам'ятайте правило – головне слово тут "день". День – це іменник чоловічого роду, а тому: день чий? → мій "МІЙ День народження". Слово "народження" лише уточнює, який саме день.

І відмінювати його слід як чоловічий рід:

Мій День народження припадає на листопад.

Я святкую свій День народження з друзями.

Варіант "моє День народження" – граматична помилка, адже займенник "моє" узгоджується з іменниками середнього роду, а "день" до них не належить. Але сміливо можна сказати – "сьогодні МОЄ свято".

"День народження" – це сталий вислів, що означає дату появи людини на світ. Але для цього напису важливо врахувати ще три правила.

При написанні привітань важливо пам’ятати правильно: "З Днем народження!", де слово "День" пишеться з великої літери, а "народження" – з малої.

Ще одне – слово "народження" пишемо з подвоєнням літери "н".

І звісно – якщо це привітання, то це вигук, тому в кінці речення ставимо знак оклику "!".

Тепер точно уже всі правила знаєте!

Цікаво! Спочатку це свято могли відзначати лише чоловіки. А жінкам, в християнській традиції, дозволили лише з ХІІ століття. Торт зі свічками – символічна практика, що з’явилася в Європі у XVIII столітті. Кількість свічок означає вік, а задування супроводжується загадуванням бажання.

Отже, правильна форма – "мій День народження". Це не лише граматично вірно, а й звучить урочисто й красиво.

Сьогодні день народження має не лише сімейне, а й соціальне значення: це момент уваги, подарунків і святкування життя.

