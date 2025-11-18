Про походження слова "гірлянда" та українські відповідники до нього розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Чи можна сказати "гірлянда" українською?

Без цієї прикраси уже давно не обходиться жодна урочистість чи свято. І цей декор з низки поєднаних між собою квітів, листя, гілок, стрічок, лампочок називають – гірлянда.

У сучасній українській мові слово "гірлянда" вважається нормативним і вживається в офіційних текстах, словниках і побуті. Це слово зафіксоване у багатьох слов'янських мовах.

Втім воно гість – слово запозичене. А походження у слова французьке – guirlande, що означає декоративний ланцюжок із квітів, листя, стрічок або вогників. Ймовірно воно прийшло через німецьке посередництво – Girlánde.

Зверніть увагу! Слово "гірлянда" в українській мові пишеться через літеру "і". Написання через "и" вважається граматичною помилкою.

Слово гірлянда давно прижилося в нашій мові, але чи є в нього питомо український відповідник?

Ресурс "Словотвір" запропонував своїм користувачам повправлятися у вигадливості та запропонувати свої синоніми до слова "гірлянда". І вийшли цілком логічні, цікаві та милозвучні варіанти, а раптом котрийсь з них з часом ввійде до словників:

плетениця,

вервечик,

плетінка,

плетянка,

святлянка,

світлограй,

загравиця,

блищик,

ограйниця,

вогнизка.

"Горох" теж наводить синоніми до гірлянди саме – плетениця, плетеничка та вінок.

І знаєте, ці варіанти лише доводять, що українська мова жива, розвивається, змінюється і не втрачає своєї варіативності, дотепності та милозвучності. Говоріть українською і підшукуйте свій варіант гірлянди, щоб прикрасити оселю.

Тож, коли наступного разу прикрашатимете ялинку чи кімнату до свят, згадайте: гірлянда – це і світляна низка, і вінок, і плетеничка, що створює настрій! А як ви називаєте гірлянду вдома?