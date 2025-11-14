Про український переклад слова "утренник", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.
Як правильно сказати українською "утренник"?
Слово "утренник" прийшло до нас з російської мови й часто вживається для позначення дитячого ранкового святкового заходу – зазвичай новорічного, різдвяного чи з іншої нагоди.
Не варто калькувати його з російської на зразок – "утрєнік" – російське слово українськими літерами. Подібне тлумачення є помилкою, і перш за все тому, що у нас не "утро, а – "ранок".
Тому не варто калькувати, а слід шукати відповідники. А серед українських варіантів:
- ранограй,
- святранок,
- вранішник,
- ранковичок.
А користувачі ресурсу "Словотвір" запропонували ще кілька варіантів – святечко, ранкуванок, дитсвято.
Звичайно, чудовим варіантом буде використати назву свята – "У дитячому садочку відбулося ранкове свято до Дня Святого Миколая".
Як назвати ранкове свято: дивіться відео
Ну і саме слово "свято" можна замінити цікавими синонімами:
- імпреза,
- вистава,
- забава,
- дійство,
- феєрія.
І у вас вийде – "Ранкова феєрія до Дня осені".
Ну а "дитяче свято" – загальний варіант, який можна вживати незалежно від часу доби, якщо контекст зрозумілий.
Мова – це не лише засіб спілкування, а й частина нашої культури. Вживаючи природні українські слова, чи запозичені, але на калькування, ми збагачуємо мовне середовище й формуємо добрий приклад для дітей. Говоріть українською!