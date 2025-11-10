Чи варто обмежуватися лише словом "однофамілець", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Рамі Аль Шаєра.

Який відповідник до слова "однофамілець"?

Деякі слова в українській мові можуть видаватися суржиком. Але це не завжди так. Але до тих, що видаються "не своїми" є і питомі – "свої" відповідники з питомими наголосами та фонетикою.

Таке звичне "однофамілець", деколи викликає сумнів – своє чи чуже? Це слово є в українській мові, але популярним стало у ХХ столітті.

Хто такий однофамілець? Однофамільцем називають людину, не родича, хто має з ким-небудь одне прізвище чи ім'я. Це слово фіксують українські словники.

Слово утворене двох частин – "одно" та "фамілія", де "фамілія" – у значенні "родина".

Зверніть увагу! "Фамілія", в українській мові, – це не прізвище. А вживається в означенні приналежності родині – родинний / фамільний спадок.

Втім, в українській літературі частіше використовується інше слово, яке використовується в такому ж значенні – тезко. З наголосом як на перший, так і на останній склад – тезкО.

Але врахуйте, що слово не вимовляється як російське – "тёзка", це уже точно суржик.

Хто такий тезко: дивіться відео

Щоправда, пояснюють це слово, як – "той, хто має з ким-небудь однакове ім'я".

Було в нашім селі кілька багатих шляхтичів, ще й тезки Довбанюкові. (Іван Франко).

– Ми з вами вже стільки часу розмовляємо, а як вас звуть, я ще й досі не знаю. – Я тезко вашому батькові, Сергій Петрович. (Вадим Собко).

А походження слова пов'язують із займенником – "той", який подекуди вживають як "тей", "тейво".

Тому наступного разу, коли зустрінете людину з таким же прізвищем та ім'ям, назвіть його коротким – тезкО. Говоріть українською!