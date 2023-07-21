Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, чи можна вживати слово "однофамілець". При цьому назвав красивий його відповідник.
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Як українською сказати "однофамілець"
Авраменко наголосив: слово "однофамілець" – не суржикове. Його ви можете знайти в українських словниках.
Це слово утворене, як і багато інших, з двох частин: "одно" та "фамілець" – як "однодумець", "однокласник".
Друга частина "фамілець" – родом з латини та означає "сім'я, родина",
– уточнив вчитель.
Чи можна вживати слово "однофамілець" / скриншот відео
При цьому Авраменко акцентував: в українській мові є прикметник "фамільний".
Фамільний – те саме, що і родовий. Наприклад: фамільний альбом, фамільне срібло,
– зауважив він.
Все ж мовознавець не радить захоплюватися іншомовними словами. Тим більше якщо у нашій мові є власне українські відповідники.
Погодьтеся, "родинний альбом" звучить не гірше, ніж "фамільний",
– зауважив Авраменко.
І додав: якщо вам не до вподоби слово "однофамілець", можете казати "тезкО". Але не "тьозка".
Чи можна вживати слово "однофамілець" / скриншот відео
"ТезкО – це людина не лише з однаковим ім'ям, а й з однаковим прізвищем",
– резюмував вчитель.