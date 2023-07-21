Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, чи можна вживати слово "однофамілець". При цьому назвав красивий його відповідник.

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Як українською сказати "однофамілець"

Авраменко наголосив: слово "однофамілець" – не суржикове. Його ви можете знайти в українських словниках.

Це слово утворене, як і багато інших, з двох частин: "одно" та "фамілець" – як "однодумець", "однокласник".

Друга частина "фамілець" – родом з латини та означає "сім'я, родина",

– уточнив вчитель.



Чи можна вживати слово "однофамілець" / скриншот відео

При цьому Авраменко акцентував: в українській мові є прикметник "фамільний".

Фамільний – те саме, що і родовий. Наприклад: фамільний альбом, фамільне срібло,

– зауважив він.

Все ж мовознавець не радить захоплюватися іншомовними словами. Тим більше якщо у нашій мові є власне українські відповідники.

Погодьтеся, "родинний альбом" звучить не гірше, ніж "фамільний",

– зауважив Авраменко.

І додав: якщо вам не до вподоби слово "однофамілець", можете казати "тезкО". Але не "тьозка".



Чи можна вживати слово "однофамілець" / скриншот відео

"ТезкО – це людина не лише з однаковим ім'ям, а й з однаковим прізвищем",

– резюмував вчитель.