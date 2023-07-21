Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, можно ли употреблять слово "однофамилец". При этом назвал красивый его аналог.
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Как на украинском сказать "однофамилец"
Авраменко подчеркнул: слово "однофамилец" (укр. однофамілець) – не суржиковое. Его можно найти в украинских словарях.
Это слово образовано, как и многие другие, из двух частей: "одно" и "фамілець" ()укр. – как "однодумець", "однокласник" (укр.).
Вторая часть "фамілець" (укр.) – родом из латыни и означает "сім'я, родина" (укр.),
– уточнил учитель.
Можно ли употреблять слово "однофамилец" / видео скриншот
При этом Авраменко акцентировал: в украинском языке есть прилагательное "фамільний".
"Фамільний" (укр.) – то же, что и "родовий" (укр.). Например: "фамільний альбом", "фамільне срібло" (укр.),
– заметил он.
Все же языковед не советует увлекаться иноязычными словами. Тем более если в нашем языке есть украинские соответствия.
Согласитесь, "родинний альбом" (укр.) звучит не хуже, чем "фамільний" (укр.),
– заметил Авраменко.
И добавил: если вам не нравится слово "однофамилец", можете говорить "тезкО". Но не "тьозка" (укр.).
Можно ли употреблять слово "однофамилец" / видео скриншот
"ТезкО" – это человек не только с одинаковым именем, но и с одинаковой фамилией",
– резюмировал учитель.