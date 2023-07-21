Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, можно ли употреблять слово "однофамилец". При этом назвал красивый его аналог.

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Как на украинском сказать "однофамилец"

Авраменко подчеркнул: слово "однофамилец" (укр. однофамілець) – не суржиковое. Его можно найти в украинских словарях.

Это слово образовано, как и многие другие, из двух частей: "одно" и "фамілець" ()укр. – как "однодумець", "однокласник" (укр.).

Вторая часть "фамілець" (укр.) – родом из латыни и означает "сім'я, родина" (укр.),

– уточнил учитель.



Можно ли употреблять слово "однофамилец" / видео скриншот

При этом Авраменко акцентировал: в украинском языке есть прилагательное "фамільний".

"Фамільний" (укр.) – то же, что и "родовий" (укр.). Например: "фамільний альбом", "фамільне срібло" (укр.),

– заметил он.

Все же языковед не советует увлекаться иноязычными словами. Тем более если в нашем языке есть украинские соответствия.

Согласитесь, "родинний альбом" (укр.) звучит не хуже, чем "фамільний" (укр.),

– заметил Авраменко.

И добавил: если вам не нравится слово "однофамилец", можете говорить "тезкО". Но не "тьозка" (укр.).



Можно ли употреблять слово "однофамилец" / видео скриншот

"ТезкО" – это человек не только с одинаковым именем, но и с одинаковой фамилией",

– резюмировал учитель.