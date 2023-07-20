Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" ответил на интересный вопрос зрительницы по названиям ягод. Она спросила: "Почему черную смородину называют смородиной, а красную – "порічкою" (укр.)?".

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"Порічка" или "смородина" – как правильно

Авраменко отметил: украинцы могут употреблять оба названия – но для разных ягод.

Растения и с красными, и с белыми, и с черными кисло-сладкими ягодками относятся к одной семье крыжовниковых. В научной литературе есть разные взгляды на называние этих растений, однако в украинском бытовом языке установились два названия – "порічка" и "смородина" (укр.),

– уточнил он.

И добавил: черные ягодки называют "смородиной", ее листья душистые. А красные и белые – "порічкою" (укр.).

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Откуда произошли эти названия

Учитель также рассказал о происхождении названий вышеупомянутых ягод.

При этом заметил: если потереть листья растения с черными ягодками, то можно услышать сильный специфический запах. Так, слово "смородина" общекорневое с существительным "сморід" (укр.). Что интересно, в древности "смердіти" (укр.) означало "сильно пахнуть".

Также Авраменко уточнил, что название "порічка" (укр.) сложилось из-за того, что эта ягода обычно растет у рек.