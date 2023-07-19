Тем более, что в украинском языке есть немало красивых жемчужин из народной мудрости. Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал одну из них.

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Какой украинской фразой заменить русскую "терять время"

Так, по словам Авраменко, чтобы не повторять фразу из языка агрессора "терять время", вы можете сказать "гайнувати час" (укр.).

Не теряйте времени (укр. не гайнуйте часу), ищите взаимную любовь, ибо, как говорят в народе, "не поможуть і чари, як хто кому не до пари (укр.),

– привел пример языковед.

Он также отметил, что этот красивый эквивалент "не поможуть і чари, як хто кому не до пари" (укр.) стоит употреблять взамен российского изречения "насильно мил не будешь".



Как на украинском сказать "терять время" / скриншот видео

При этом учитель подчеркнул: а еще не забывайте, что заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, но и своих собеседников.