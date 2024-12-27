24 Канал со ссылкой на сообщение главы правительства Дениса Шмыгаля рассказывает, как педагоги смогут ее получить. А также о том, на что правительство еще направило миллиарды.

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Как можно получить "учительскую тысячу"

Премьер рассказал, что сегодня правительство распределило субвенцию в размере 4,6 миллиарда гривен на первое полугодие следующего года.

Чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1000 гривен "на руки" после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 гривен "на руки",

– отметил он.

Также выделили 150 миллионов гривен субвенции для регионов на повышение квалификации учителей. Это часть программы "Новая Украинская Школа", которую продолжат в следующем году.

Глава правительства добавил, что в этом году во всех регионах особое внимание уделили безопасности и развитию образования. В общем правительство выделило 7,5 миллиарда гривен для создания безопасных условий в учебных заведениях и строительства укрытий.

1,2 миллиарда гривен предусмотрели на закупку школьных автобусов по всей Украине. Сегодня принимаем решение о выделении 1,6 миллиарда гривен субвенции местным бюджетам на закупку в следующем году школьных автобусов,

– уточнил чиновник.

И добавил, что вчера правительство выделило 2,8 миллиарда гривен на программу бесплатного горячего питания для детей младших классов. Это одна из программ, которую вводят в рамках "Зимней поддержки".

Распределили и 305 миллионов гривен субвенции в 2025 году на поддержку детей с особыми образовательными потребностями.