Тем более что в украинском языке немало красивых соответствий к шаблонным фразам из языка оккупанта. Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал одно из таких выражений из народной мудрости.

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Как на украинском сказать "насильно мил не будешь"

Одной из таких русских устоявшихся фраз, которую можно услышать из уст украинцев, по словам Авраменко, является "насильно мил не будешь".

Языковед при этом уточнил: в этом изречении все слова – украинские, но поговорка – русская.

А как же по-украински сказать? Украинских соответствий – пруд пруди,

– заметил учитель.

И рассказал, какими красивыми соответствующими из соловьиной заменить фразу "насильно мыл не будешь". Они при этом гораздо более интересны и благозвучны, чем русская фраза-"сорняк".

К примеру:

"силою не будеш милою",

"не можна нелюба любити",

"силуваним конем не поїдеш",

"силою колодязь копати – води не пити",

"не поможуть і чари, як хто кому не до пари" (укр.).



Как на украинском сказать "насильно мил не будешь" / видео скриншот